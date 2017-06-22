Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li eski vekil gözaltına alındı /22 Haziran 2017 11:45

AKP'li eski vekil gözaltına alındı

AKP eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı  2002-2007 yıllarında Yalova Milletvekilliği yapan Şükrü Önder'i gözaltına aldığı" bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giresun, Siirt, Kütahya ve Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ile 2002-2007 yıllarında Yalova milletvekilliği yapmış emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, ByLock'u kullandığının tespit edilmesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 sıralarında gözaltına alınmıştır."
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