AKP'li eski vekil gözaltına alındı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı 2002-2007 yıllarında Yalova Milletvekilliği yapan Şükrü Önder'i gözaltına aldığı" bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Giresun, Siirt, Kütahya ve Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ile 2002-2007 yıllarında Yalova milletvekilliği yapmış emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, ByLock'u kullandığının tespit edilmesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 sıralarında gözaltına alınmıştır."