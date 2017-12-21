Samanyolu Haber /Ekonomi / Tüketici güven endeksi yılın en düşüğünde /21 Aralık 2017 11:26

Tüketici güven endeksi yılın en düşüğünde

Tüketici güven endeksi aralıkta yılın en düşüğünü görerek 65.1 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı. Kasım ayında 65,2 olan endeks, aralık ayında 65,1 olurken yılın en düşük seviyesini aralık ayında görmüş oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 87,1 iken, aralık ayında yüzde 0,5 oranında artarak 87,5 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azalarak kasım ayında 84,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi ekim ayında 70,88 iken, kasım ayında %0,1 oranında artarak 70,95 olurken, ekim ayında 21 olan tasarruf etme ihtimali endeksi, kasım ayında 18 değerine düştü.

Tüketici güven endeksi nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
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