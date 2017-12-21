Samanyolu Haber /Gündem / Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı! /21 Aralık 2017 11:05

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir araç, yayaların arasına daldı. Çok sayıda yaralı olduğu ifade edilirken sürücünün gözaltına alındığı açıklandı.

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, “Güvenlik görevlileri Flinders caddesinde bir aracın yayaların arasına daldığı olay yerinde müdahalede bulunuyor. Söz konusu aracın sürücüsü gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.

En az 14 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

“HER YERDE İNSANLAR UÇUYORDU”

Yerel basına konuşan görgü tanıkları yaşadıkları korku dolu anları tarif ederken, “Her yerde insanlar uçuyordu. Araç o kadar çok kişiye çarptı ki durmasının tek nedeni buydu” ifadelerini kullandı.

Olayın terör bağlantılı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

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