Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı





Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, “Güvenlik görevlileri Flinders caddesinde bir aracın yayaların arasına daldığı olay yerinde müdahalede bulunuyor. Söz konusu aracın sürücüsü gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.





En az 14 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.





“HER YERDE İNSANLAR UÇUYORDU”





Yerel basına konuşan görgü tanıkları yaşadıkları korku dolu anları tarif ederken, “Her yerde insanlar uçuyordu. Araç o kadar çok kişiye çarptı ki durmasının tek nedeni buydu” ifadelerini kullandı.





Olayın terör bağlantılı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.



