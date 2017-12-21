Çay bakın neden Almanya'da 11, Türkiye'de 25 liraymış...

ÇAYKUR bir kilogram turist çayının Almanya'da 11 lira, Türkiye'de 25.90 TL olduğu iddiasını değerlendiren Euro Gıda Şube Müdürü Onur Çimen, "ÇAYKUR Türkiye'de de Almanya'da da aynı fiyat tarifesini uygular. Market ekstra bir kampanyaya gitmiş olabilir" dedi.

Çayın Almanya'da 11 TL, Türkiye'de 25.90 TL olduğu iddiası sosyal medyada gündem olurken Berlin'in en büyük Türk marketini işleten Euro Gıda'nın şube müdürü Onur Çimen'den açıklama geldi.

Sözcü'den Can Mumay'a konuşan Çimen, "ÇAYKUR Türkiye'de de Almanya'da da aynı fiyat tarifesini uygular. Market ekstra bir kampanyaya gitmiş olabilir" diye konuştu.

Türkiye’de ihraç edilen çayda yüzde 8 KDV bulunuyor. Yani 25 lira 90 kuruşa satılan çay için 4 lira 66 kuruş KDV ödüyoruz. Böylece çayın ÇAYKUR’dan çıkış fiyatı 21 lira 24 kuruş oluyor. Bu çayın normal koşullarda Almanya’da 4.7 euro’dan satılması bekleniyor. Fakat çay 2.49 Euro’dan satılıyor. Almanya’da gıdada yüzde 7 KDV var.

‘ÇAY-KUR ALMANYA’DA DA BERLİN’DE DE AYNI FİYAT TARİFESİNİ UYGULAR’





Berlin'de 13 şubesi olan Euro Gıda'nın Şube Müdürü Onur Çimen'se yaptığı açıklamada Çay-Kur'un Berlin bölgesi için kendilerine böyle bir fiyattan çay vermediğini söyledi. Çimen fiyatların Türkiye ile aynı olduğunu belirtirken, “Fiyatlar Türkiye fiyatıyla hemen hemen aynı arada 1 TL vardır en fazla. Buralarda kilogram ile satılmaz çay. En büyük boy yarım kilogramdır. Çok satılan 200 gram var. Turist çay 200 gram 1.29 euroya satılıyor. 4 tane alırsanız 5 euro eder. Kilogramı yaklaşık 25 TL oluyor. Aynı Türkiye fiyatı gibi” ifadelerini kullandı.





Söz konusu afişteki market sahibinin haftalık bir indirim yapmış olabileceğini belirten Çimen, “Müşteri çekmek için bu afişi koymuş olabilir” diye konuştu.