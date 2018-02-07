TTB ve TBB'nin başındaki Türk ifadesi kanunla siliniyor

Tayyip Erdoğan'ın Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ilişkin "Bir defa onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey…" açıklamalarının ardından hükümet çalışma başlattı.





FAALİYETLERLE İLGİLİ DÜZENLEME





Bu kapsamda tüm meslek örgütlerine ilişkin çalışma başlatan hükümet, TTB, Türkiye Barolar Birliği (TBB) gibi kuruluşların da arasında bulunduğu tüm meslek örgütlerinin adları ve faaliyetleriyle ilgili düzenleme yapacak. Düzenlemelerle ilgili kanun değişiklikleri de gündeme alınacak. Planlanan çalışmalar çerçevesinde söz konusu kuruluşların isimlerindeki 'Türk' ibarelerinin silinmesi de bulunuyor.





SERBEST AVUKATLIK İÇİN BAROYA KAYITLI OLMA ŞARTI KALDIRILIYOR







Serbest avukatlık yapmak için baroya kayıtlı olma şartı ile serbest doktorlukla ilgili Türk Tabipleri Birliği'ne üye olma şartları da ortadan kaldırılacak.





İSTEDİKLERİ KURULUŞA ÜYE OLACAKLAR





Doktor, mühendis, avukat gibi meslek sahipleri istedikleri kuruluşlara üye olabilecek.





KAMUDAN KAYNAK AKTARIMINA SON







Çalışmalarla, söz konusu kuruluşlara kamudan kaynak aktarılması gibi uygulamalara da son verilecek. Bunlar için Türkiye Barolar Birliği'nin ismi ve faaliyetlerine yönelik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda, Türk Tabipleri Birliği'nin de adı ve çalışmalarıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerekiyor.





Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlıklı bildiri yayımlayan TTB Merkez Konseyi'nden 11 kişi gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.