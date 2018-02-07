Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu Tahran'dayken İran Devlet Televizyonu'ndan 'kötü haber' /07 Şubat 2018 21:42

Çavuşoğlu Tahran'dayken İran Devlet Televizyonu'ndan 'kötü haber'

Çavuşoğlu Zeytin Dalı Harekatı'na sesini yükselten Tahran'ı ziyaret ederken İran devlet televizyonunda 'Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığını' iddia eden bir haber yayımlandı.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'de Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı 'nafile' diye niteleyip bir an önce bitmesi çağrısı yapmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tahran'da temaslarda bulundu.

Bu sırada ise İran devlet televizyonunda ise 'Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığını' iddia eden bir haber yayımlandı.

Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayı yine devlete bağlı Arapça yayın yapan El Alem'e dayandırarak yayınladı.

Bu durumu aktaran Anadolu Ajansı, haberinde, 'İran devlet televizyonunun haberinin herhangi bir delile dayanmadığını, haberin dayandırıldığı El Alem kanalında da böyle bir iddiaya yer verilmediğini, İran devlet televizyonunun PKK kaynaklarına dayanarak böyle bir iddiayı ortaya attığını ' dile getirdi.
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