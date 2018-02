'Baskın seçim 4 Kasım 2018'de'

Bir süredir kulislerde dile getirilen baskın seçimin tarihinin belli olduğu öne sürüldü. Daha önce de baskın seçime ilişkin kulislere yer veren Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, iktidar kulislerinde 4 Kasım için 'kesin tarih' diyenler olduğunu yazdı.







Ahmet Takan, "Erken seçimin tarihi" başlıklı yazısında Ankara kulislerini yazdı. Konu başlıklarında bir değişiklik olmadığını belirten Takan, şöyle dedi:





"Bir ekleme var; geçen hafta sonu gerçekleşen CHP kurultayı. Bakanlar Kurulu'nda revizyon için geri sayım yapılıyor. Geniş çaplı bir değişiklik olacağı görüşü hâkim. Sürpriz isimler konuşuluyor. AKP-MHP ittifakı; özellikle iktidar kanadında on the record konuşursanız başka off the record konuşursanız başka şeyler söylüyorlar. MHP'li mebusları, seçilebilecek en sağlam yerden listeyi garantiye alma telaşı sarmış."





Takan, Başkentin klasik Salı'sından son aktarabileceği kulisin ise baskın seçim tarihiyle ilgili olduğunu söyledi ve "İktidar kulislerinde 4 Kasım 2018 tarihi ön plana çıkmaya başladı. Hatta, "kesin tarih" diyenler bile var" diye yazdı.