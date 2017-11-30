Samanyolu Haber /Dünya / Tsubasa ekranlara yeniden dönecek /30 Kasım 2017 14:23

Tsubasa ekranlara yeniden dönecek

Tsubasa, tekrar televizyonlara dönecek. Senaryoda bu kez Ronaldo ve Messi de olacak.

SHABER3.COM

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi 90’lı yılların efsane çizgi filmlerinden Tsubasa, tekrar televizyonlara dönecek. Senaryoda bu kez Ronaldo ve Messi de olacak.

Tsubasa yapımcıları, önümüzdeki sene Rusya’da yapılacak Dünya Kupası öncesinde 24 bölümden oluşan 2 sezonluk çizgi film hazırladı.
Sporx'in haberine göre, çizgi film Japonya’nın Dünya Kupası’na katılma serüveni ile başlayacak ve  kupada Tsubasa’nın Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Manuel Neuer gibi yıldızlarla karşı karşıya gelme hikayesini anlatacak.

1983-86 yılları arasında dünyada büyük bir üne kavuşan Tsubasa, 1990’lı yıllarda Türkiye'ye de gelmişti ve en çok izlenen çizgi filmlerden olmuştu.
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