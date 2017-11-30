Samanyolu Haber /Gündem / Propaganda filmi saçma bulunan yönetmene 22.5 yıl istendi /30 Kasım 2017 13:36

Propaganda filmi saçma bulunan yönetmene 22.5 yıl istendi

Propaganda amacıyla çekilen, Tayyip Erdoğan ve ailesini 'mağdur' gösteren, fakat yeterli gişe geliri yapmayan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında 'terör örgütü yöneticisi' suçlamasıyla 22,5 yıl hapis cezası istendi.

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

“Uyanış” filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında ‘terör örgütü yöneticisi’ suçlamasıyla 22,5 yıl hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 22 sayfalık iddianamede, “bir filmin fragmanının yayınlandığı, fragmanın incelenmesinde ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sahnelerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatından kesitlerin yer aldığı, ayrıca görsel sahnelerde Cumhurbaşkanının kafasına silah dayanmış şekilde ve ailesinin öldürüldüğü sahnelerin olduğu görülmüştür. Fragmanda filmin yönetmenliğini şüpheli Ali Avcı’nın üstlendiğinin belirlenmiştir” denildi.

Şüphelinin, medya dünyasından hizmet hareketine yakın bazı kişilerle geçmişte görüşmüş olmasını suç sayan savcı, çektiği kötü filmin cezasını da böylece kesmiş oldu. Avcı, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Uyanış filminde Erdoğan övgüsünün dozunu ayarlayamayan Avcı'nın Erdoğan'ı ölümlü bir varlık olarak göstermesi, terör örgütü kurmak olarak değerlendirilirken Ali Avcı daha önce çektiği Reis isminde, yine övgü dozu yüksek ve IMDB'ye göre dünyanın en kötü filmleri arasında gösterilen bir yapıma daha imza atmıştı.
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