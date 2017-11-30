İşkenceci Arjantinli'ye yıllar sonra ceza

Arjantin tarihinde en fazla sanıklı davalardan biri çerçevesinde yargılanan Astiz, adam kaçırma, işkence ve cinayet dahil çeşitli suçlardan müebbet hapse mahkum edildi.



Daha önce iki Fransız rahibeyi ve bir gazeteciyi kaçırmak, işkence etmek ve öldürmekten ömür boyu hapis cezası verilen Astiz, halihazırda cezaevindeydi.





Astiz'in, hakkındaki suçlamalar okunduğu sırada tepkisiz kalması ve pişmanlık duyduğunu söylememesi dikkati çekti.





'ÜZGÜN OLDUĞUMU SÖYLEYEMEYECEĞİM'





Alfredo Astiz, kendisini savunurken "İnsan hakları örgütleri, zulmetmek ve intikam istiyor. Asla üzgün olduğumu söyleyemeyeceğim" ifadesini kullandı.



