Samanyolu Haber /Gündem / TSK'ya operasyon: 20 askere gözaltı /10 Mayıs 2019 10:33

TSK'ya operasyon: 20 askere gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara, Hava ve Deniz komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda 17'si muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) aralarında 2 albay ve 3 yüzbaşının da bulunduğu 17'si muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan 17 personelin rütbeleri şöyle: 2 albay, 3 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve 10 astsubay.

OPERASYON BU SABAH BAŞLADI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözaltı kararı verilen TSK personelinin bu sabah İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Samsun, Kayseri, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te eş zamanlı operasyon başlattı.
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