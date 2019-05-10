AKP'nin sandık planı: Kıdemli yerine atanmış hakim!

24 Haziran’da mühürsüz oy pusulalarının kabulü ve 31 Mart’ta da İstanbul seçimlerinin iptali kararlarını aldıran AKP’nin, şimdi de seçim kurullarının yapısını değiştirme hazırlığı yaptığı iddia edildi.





Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre AKP’nin “en kıdemli hakimin il ve ilçe seçim kurulu başkanlığına getirilmesini” öngören düzenlemede değişikliğe gitmeyi planladığı belirtildi. Yapılması gündemde olan değişikliğe göre, sandık başkanının kim olacağına iktidarın belirlediği Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) karar verecek.









CHP: SESSİZ KALMAYIZ





CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bu tür girişimlerin “AKP’nin sonunu getireceğini” ifade ederek, “Seçim kurullarının yapısı ile oynayacak derecede korkmalarına gerek yok. Sandıkla geldiler sandıkla gidecekler” dedi. AKP’nin kendi talimatlarına göre hareket edecek seçim kurullarını oluşturmayı planladığını anlatan Erkek, “Seçim kurulu başkanlarının hukuka uygun hareket etmesinden rahatsız oldular. Her kurumun talimatla hareket etmesini istiyorlar. Buna uygun davranmayan kurumları da hizaya çekmek istiyorlar. Bu adıma sessiz kalamayız” dedi.





HAYATİ ÖNEME SAHİP





AKP’nin bu hazırlığına ilişkin duyumları olduğunu belirten İyi Parti YSK Temsilcisi Zehra Aylin Özgül, AKP temsilcisi Recep Özel’in bir toplantıda Seçim Kanunu’na ilişkin bir düzenleme hazırlığından söz ettiğini anımsattı. Özgül, yapılması planlanan düzenlemenin içeriği konusunda net bir bilgileri bulunmadığını ancak “kurulun yapısını değiştirmeye yönelik girişimlerin kabul edilemez” olduğunu söyledi.





HSK’nın hakim atamalarındaki “partizanca” tutumunun bilindiğini, beş yıl avukatlık yapmış AKP’li il ve ilçe başkanlarının dahi hakim yapıldığını kaydeden Özgül, söz konusu değişiklik yapılırsa bu durumda olanların HSK tarafından seçim kurulu başkanlıklarına atanabileceğini belirtti. Özgül, “Bu durumda verilecek her kararda şaibe iddiaları ortaya atılır. Seçim kurulları, seçim güvenliği konusunda hayati çalışmalara imza atıyor. Böyle bir düzenleme TBMM’ye sunulursa doğrudan karşısında yer alırız” diye konuştu.





KUŞKULARA YOL AÇAR

Kıdeme göre yapılan atamalarda, “tabii hakim” ilkesinin uygulandığını ve “doğal olanın” başkanlık yaptığını ifade eden HDP’nin YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki ise, “Seçim kurullarının tarafsızlığı ve bağımsızlığı yok olur” dedi.





Seçim kurulu başkanlarının objektif ve tartışmalardan uzak olması gerektiğini, ç böyle bir düzenlemenin bunu ortadan kaldıracağını anlatan Tiryaki, “HSK dediğimiz yapıyı büyük oranda hükümet belirliyor. Dolayısıyla tarafsız olmadığı iddiası ortaya atılabilir. Oysa seçim kurullarının başındaki hakimler için tartışmaya girmemeliyiz” diye konuştu.