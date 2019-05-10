İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

Dört çocuklu öğretmen Yasin 'in eşi Türkiye'de sağlık hizmetlerinden mahrum edildiğinden evde nasıl doğum yaptığını anlatıyor. Türkiye'de yaşama imkanı bulamadığı için yurt dışına çıkmak zorunda kalan genç kız ingilizce olarak duygularını anlattı. Video AST'nin sosyal medya hesaplarından ve video kanalından paylaşıldı.







Yayınlanan bölümde Hizmet Hareketi’ne bağlı eğitim kurumlarında felsefe öğretmenliği yapan Yasin ile lise çağındaki genç bir kızın, iki farklı yaşamın Türkiye’den ayrılış hikâyesi yer aldı.





Yasin öğretmen, AKP’li bakanlara yönelik yürütülen 17/25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası hayatlarında değişimin başladığını anlatıyor. 15 Temmuz sonrası ise eşi ile birlikte arandıkları dönemden bahseden Yasin Öğretmen, eşinin 4’üncü çocuklarını dünyaya getirirken yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarına hâkim olamıyor.





Kendisi gibi eşinin de arandığını anlatan Yasin öğretmen, bu süreçte eşinin hamile olduğunu evde doğum yapmak zorunda kaldığını anlattı. O gecenin hikayesi oldukça etkileyici…





Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Yasin Öğretmen, ailesi ile birlikte Yunanistan’a geçerken yaşadıkları Meriç Nehri’ndeki anıları anlatırken sanki tekrar o günleri yaşıyor gibiydi.





Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan iki farklı insanın yaşadıkları ve ortak duygusu, “Özlem” konusunun yer aldığı hikaye tarihe not düşüyor.