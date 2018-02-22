TSK'ya karşı Rusya, Suriye ve YPG arasında ittifak mı var

Afrin’e giden rejim yanlısı takviye milis güçlerin geçiş güvenliğinin sağlanması için Rusya, Suriye ve YPG arasında anlaşma yapıldığı buna binaen üçüncü konvoyun geçişinin Rus askeri polisi eşliğinde yapıldığı öne sürüldü. Konvoyun geçişinden paylaşılan fotoğraflarda da Rus askeri polisinin konvoya eşlik ettiği görülüyor.







TSK’nın Afrin operasyonuna karşı destek isteyen YPG, Suriye’den sınırlarını koruması için yardım istediğini doğrulamış ardından Suriye ve İran destekli ilk takviye milis konvoyu 19 Şubat’ta Afrin’e ulaşmıştı.





Türkiye’nin sert eleştirisine ve ‘YPG’nin yanında kim yer alırsa bizim için tabi hedeftir’ açıklamalarına rağmen rejim ve İran destekli milis güçleri Afrin’e girdi. İlk iki konvoyun el-Ziyaret sınır noktasından geçişini takip eden Türk SİHA’ları konvoyu ateş altına aldı, konvoyun geçişini engellemeye ve geciktirmeye çalıştı.Üçüncü konvoyun geçişini de izleyen TSK, el-Ziyaret sınır noktasından sonra SİHA’larla konvoya ateş etmeye başladı. Rus askeri polisinin sınır geçiş noktasından öteye gitmediği iddia ediliyor.





Umman merkezli Al-Watan gazetesi 500 kadar rejim yanlısı milis gücün Afrin’e geçtiği ve YPG tarafından sınır boylarına yerleştirildiğini aktardı.





YPG sözcüsü, Nuri Mahmud, rejim yanlısı milislerin zırhlı araçları ile Afrin’e geldiğini doğruladı.