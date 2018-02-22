Atilla Taş: Artık fotoğraf çektirmek isteyenlere 'bir örgütle bağlantınız var mı?' diye soruyorum

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada alfabetik sıraya göre söz alan gazeteciler , son savunmalarını yapmaya başladı. Bu kapsamda tutuklu gazeteci Abdullah Kılıç ve Ahmet Memiş ile tutuksuz Ali Akkuş ve Atilla Taş'ın beyanları alındı.

'RAHATSIZLANAN AVUKAT BEY ŞARKI SÖYLEYECEĞİMİ ZANNETTİ'

Atilla Taş savunmasını yapmak üzere kürsüye geldiği sırada tutuklu Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun avukatı rahatsızlanarak duruşmadan ayrıldı. Taş'ın, "Avukat bey şarkı söyleyeceğimi zannetti" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

'BENİ HAPSE ATMAYIN'

Mahkeme heyetine titiz ve adil bir yargılama yürüttükleri için teşekkür eden Taş'a, mahkeme heyeti başkanı Taner Akıncı, "İlk defa böyle bir şey duyduk sizden" karşılığını verdi. Devam eden Taş'ın, samimi olduğunu belirtip, "Beni hapse atmayın" demesi de izleyicileri güldürdü.

Duruşma savcısının kendisiyle ilgili önce tahliyesini, tahliyeden sonra da tekrar tutuklanmasını talep etmesini anlayamadığını vurgulayan Taş, "Bugün bir kız benimle fotoğraf çektirirken zafer işareti yaptı. 'Eyvah bir dava daha geliyor’ dedim. Artık fotoğraf çektirmek isteyenlere, 'bir örgütle bağlantınız var mı?' diye soruyorum. Bu ruh haliyle yaşıyorum." diye konuştu.





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