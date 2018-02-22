Hayati ilaçlar zamlar nedeniyle karaborsaya düştü

Hastanın talebi doğrultusunda ilaç firmalarının depolarından ilaç istediklerini söyleyen eczacılar, ilaç satışının firma depolarının kontrolünde olduğunu belirtiyor.





Siroz hastası annesinin kullanmak zorunda olduğu ilaç için günlerdir eczaneleri dolaşan bir yurttaş, hiçbir yerde ilacı bulamıyor. Eczacıların zamlı fiyat beklediği iddia edilirken, pek çok hayati ilacın karaborsaya düştüğü söyleniyor.

Diyarbakır’da bir yurttaş, hasta annesinin ilaçlarını bulmak için günlerdir tüm eczaneleri dolaşıyor ancak karaborsaya düştüğü için ilaçları bulamıyor.

2005’ten beri siroz hastası olan annesinin ilaçlarını günlerdir tüm eczaneleri dolaşarak aradığını söyleyen Sinan İpek, sürekli olarak ilaç temini sorunu yaşadıklarını belirtiyor.





‘İLAÇ SATIŞI FİRMA DEPOLARININ KONTROLÜNDE’

İpek, ilaçların karaborsaya düştüğünü söylerken, bunun nedeninin ilaçlara yeni dönemde yapılan zam olduğuna dikkat çekiyor:

“3 gündür gitmediğim eczane kalmadı, ama ilaçları bulamıyorum. İlaç fiyatları sürekli artıyor. Sigorta üzerinden ya da para karşılığında dahi ilaç bulamadık. Tanıdığım 17 siroz hastası için de aynı durum geçerli. Annem gözümün önünde eriyor ancak çaresiziz.”

Konuya dair bazı eczaneler ise siroz hastalığına ait ilaçların pahalı ve sınırlı olmasından dolayı hazırda tutulmadığını iddia ediyor.

Hastanın talebi doğrultusunda ilaç firmalarının depolarından ilacı istediklerini söyleyen eczacılar, ilaç satışının firma depolarının kontrolünde olduğunu belirtiyor.

MA ise ilacın olup olmadığını sorduğu dört ayrı eczanenin de söz konusu ilacın ellerinde bulunmadığını ileri sürdüğünü aktarıyor.

NE OLMUŞTU?

Sağlık bakanlığıyla masaya oturan ilaç sanayicileri, ilaç fiyatlarına yüzde 10 ile 20 arasında zam yapılmasına karar vermiş, Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise ilaç fiyatlarına en fazla yüzde 15 zam yapılabileceği duyurulmuştu.

İlaç kuruna yüzde 15 zammın piyasaya yansıması ise eczaneler ve depoların ayrı, ithal ilaç firmalarının ayrı hareket etmesine neden olmuştu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç sorununun yeni bir düzenleme yapılmazsa çözülemeyeceğini belirterek, şunları söylemişti:

“20 Şubat’tan itibaren güncel euro kurunun 2.6934 lira olarak hesaplanacak olması, yani gerçek kurun neredeyse yarısı kadar olan bu kur düzenlemesi bizden daha çok ithalat yapanları etkilemektedir. Sorun, eczanede ilaç bulunup bulunmamasından daha çok, bir halk sağlığı sorunu olmaya doğru hızla gitmektedir. Yetkililerin özellikle hayati öneme haiz ithal ilaçlar konusunda yeni bir düzenleme yapması ve acilen hayata geçirmesi gerekmektedir. Aksi halde ilaç sorunu giderek büyüyecek.”