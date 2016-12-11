Samanyolu Haber /Gündem / TSK'dan çok sert Beşiktaş saldırısı açıklaması /11 Aralık 2016 14:09

TSK'dan çok sert Beşiktaş saldırısı açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı'ndan İstanbul, Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısı ile ilgili sert bir açıklama yayımlandı.

İstanbul Beşiktaş'taki patlama anı Mobese kamerasında

Genelkurmay’dan İstanbul’daki terör saldırısıyla ilgili açıklama

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“İstanbul Beşiktaş'ta, 10 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 22:30 sularında, alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden kahraman ve fedakar polislerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Ülkemizin ve Milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği için yurt içi ve yurt dışında tüm teröristlerle kahramanca ve özveriyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri; Jandarma, Polis ve Güvenlik Korucularımızla omuz omuza, milletimizin engin sevgi ve güveninden aldığı büyük güçle, masum insanlara hiçbir zarar vermeden, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesini bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir.”
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