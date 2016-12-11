Şehitlerin kimlikleri belli olmaya başladı





Şehit olanlardan kimlikleri açıklananlar şöyle; Polis memuru Yasin İke – Kayseri Polis memuru Adem Serin – Gaziantep Polis memuru Adem Oğuz – Adana Polis memuru İlker Uylaş –Hatay Polis memuru Hasan Bilgin Polis memuru Okan Doğan – Malatya Polis memuru Ali Aksoy – Manisa Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum Polis memuru Soner İdil – Van Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta 3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak Emniyet Amiri Kadir Yıldırım

Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı) Sivil – Berkay Akbaş (Öğrenci)

Türkiye dün tarihinin en kanlı saldırılarından birisini daha yaşadı. İstanbul’da Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından stad önünde meydana gelen çifte bombalı saldırıda 30’u polis 38 kişi şehit oldu, 155 kişi de yaralandı. PKK tarafından gerçekleştirildiği yönünde ciddi bulguların bulunduğuna işaret edilen patlamada şehit olanların isimleri de belli olmaya başladı.