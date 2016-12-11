Şehitlerin kimlikleri belli olmaya başladı

Şehit olanlardan kimlikleri açıklananlar şöyle;
Polis memuru Yasin İke – Kayseri
Polis memuru Adem Serin – Gaziantep
Polis memuru Adem Oğuz – Adana
Polis memuru İlker Uylaş –Hatay
Polis memuru Hasan Bilgin
Polis memuru Okan Doğan – Malatya
Polis memuru Ali Aksoy – Manisa
Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum
Polis memuru Soner İdil – Van
Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun
Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa
Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta
3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak
Emniyet Amiri Kadir Yıldırım
Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)
Sivil – Berkay Akbaş (Öğrenci)