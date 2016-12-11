Samanyolu Haber /Gündem / Şehitlerin kimlikleri belli olmaya başladı /11 Aralık 2016 14:14

Şehitlerin kimlikleri belli olmaya başladı

Hain saldırıda şehit olanların isimleri belli olmaya başladı. İşte polis ve sivil şehitlerin isimleri.

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Türkiye dün tarihinin en kanlı saldırılarından birisini daha yaşadı. İstanbul’da Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından stad önünde meydana gelen çifte bombalı saldırıda 30’u polis 38 kişi şehit oldu, 155 kişi de yaralandı. PKK tarafından gerçekleştirildiği yönünde ciddi bulguların bulunduğuna işaret edilen patlamada şehit olanların isimleri de belli olmaya başladı.

Şehit olanlardan kimlikleri açıklananlar şöyle;
Polis memuru Yasin İke – Kayseri
Polis memuru Adem Serin – Gaziantep
Polis memuru Adem Oğuz – Adana
Polis memuru İlker Uylaş  –Hatay
Polis memuru Hasan Bilgin
Polis memuru Okan Doğan – Malatya
Polis memuru Ali Aksoy – Manisa
Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum
Polis memuru Soner İdil – Van
Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun
Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa
Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta
3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak
Emniyet Amiri Kadir Yıldırım

Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)
Sivil – Berkay Akbaş (Öğrenci)
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