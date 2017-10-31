Trump'un 15 Temmuz mesajını AKP'liler neden sansürledi?

"Kardeşim o cümleyi niye cımbızladınız" başlıklı bugünkü Hürriyet'de yayınlanan yazının ilgili bölümü şöyle:







"GEÇEN cuma akşamı Washington... Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde 29 Ekim resepsiyonu veriliyor... Resepsiyonda önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunuyor.





Arkasından bir sürpriz var...





ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Thomas Shannon da orada... Ve Başkan Trump’ın 29 Ekim kutlama mesajını okuyor... Çok ilginç bir mesaj ve içinde çok ilginç bir cümle var...





Trump’ın mesajı anında Türkiye’ye duyuruluyor... Ancak 15 Temmuz’la ilgili bir cümle var ki...





O cümle sanki cımbızla çekiliyor ve Türk kamuoyundan saklanıyor. Bakın cımbızlanan o cümle neydi?





Trump mesajında 15 Temmuz’a da gönderme yapıyor ama çok anlamlı bir cümle ile. “ABD’nin Türkiye’nin demokratik kurumlarına olan desteğini bir kez daha teyit ederken Temmuz 2016’daki darbe girişimini kınadığımızı hatırlatmak isterim.”





Bu cümle çok güzel... İktidar medyasının da belli ki çok hoşuna gitmiş. Ama hemen onun arkasından nasıl bir cümle geliyor: “O trajik günde demokrasilerine sahip çıkan Türk vatandaşlarının cesaretini saygıyla anıyoruz. Onların eylemleri demokrasinin muhafazası için, basının ve temel özgürlüklerin garanti altına alınmasının önemini hatırlatan eylemlerdi.”





İsterseniz bu cümlenin Türkçede tam olarak ne anlama geldiğini yazayım:





Diyor ki ABD Başkanı Trump: “O insanlar, demokrasi, basın özgürlükleri ve temel özgürlükleri korumak için hayatlarını verdiler...”





15 TEMMUZ GECESİ





ABD Başkanı Trump’ın mesajı, cumartesi günü Cansu Çambıbel’in imzası ile Hürriyet Web sitesinde yayınlandı. Ama pazar günü iktidar medyasına bakıyorum... Bu cümle yok... Hürriyet’te pazar günü basılı gazetede de haber çok uzun olduğu için kısaltılırken çıkarılmış. Yani orada da yok...





Oysa aynı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği mesajda da benzer bir ifade var.





O da diyor ki: “O gece kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmıştır.”





Aynı şeyi farklı cümlelerle söyledikleri halde, Trump’ın cümleleri niye cımbızlanmış ve makaslanmış...





İçinde “demokrasi”, “basın özgürlüğü” ve “temel özgürlükler” kavramları geçtiği için mi...





Acaba diyorum, sırf bu yüzden mi Ankara’da bazı işgüzarlar devreye girdi ve bu cümleleri ayıklattı..."