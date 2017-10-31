'ABD'de marka zinciri kurmuştum, hepsini dağıttım'

ABD ve Türkiye’nin vize başvurularını karşılıklı olarak 8 Ekim’de askıya alması iki ülke arasındaki işbirliği ve ticareti vurdu. Karardan hali hazırda vizesi olan iş adamları etkilenmedi ancak ABD firmalarının Türkiye’deki şirketlerinde ve Türklerin ABD'deki işlerinde önemli sıkıntılar yaşanmaya başladı.







Daha önce kurulmuş olan ya da uzun süredir faaliyette olan bazı şirketler oluşan teknik sorunlarda ABD’den Türkiye’ye uzman eleman getirmekte zorlanıyor. Bazı Türk yatırımcılar ABD’de kurma aşamasında oldukları markalar için oraya götürecekleri ekipleri bozarak ABD vizesi olan elemanlar aramaya başladı. ABD ile ticaret yapan iş adamları krizin çözülmesi için 6-9 Kasım’da vizesi olan bir heyet ile ABD’ye gidip yaşanan sıkıntıları orada anlatacak.





'İKNA TURU YAPACAĞIZ'





Türk Amerikan İş adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, vize krizi sonrasında ABD ve Türkiye ticaretinin somut olarak etkilenmemiş gibi görülse bile yürütülen işlerin teknik kısmında büyük sıkıntıların oluştuğunu söyledi. ABD’ye olan ihracatın da etkilendiğini anlatan Akat, “İlerleyen zamanlarda rakamlar netleşince belli olur. Türkiye’ye yapılan yabancı yatırımlarda ABD en büyük paya sahip ülkelerden. Orada 2 binin üzerinde Türk firması var. Şimdi vizesi olan bir ekip ile ABD’ye gidip ticaretin etkilenmemesi için bir program düzenleyerek ikna turu yapacağız. Derdimizi anlatacağız. Zaten sorunun 2-3 hafta içerisinde çözüme kavuşması gerekiyor” diye konuştu.





THY SEFERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK





Vize krizi öncesinde Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Washington olmak üzere 9 bölgeye THY tarafından bazen haftanın 5 günü bazen her gün toplam 73 direk uçuş gerçekleştiriliyordu. Yaşanan gerilimin ardından bu seferlerde ve uçuş noktalarında THY bir değişikliğe gitmedi.





'YAZILIM VE ENERJİ SEKTÖRÜNDE PROBLEM YAŞANIYOR'





Vize krizi sonrasında şirketlerin yaşadığı sıkıntıları da anlatan Ali Osman Akat, şöyle konuştu: “Uzun süre önce planlanmış sevkiyatlar ve anlaşmalar bir şekilde yürütülüyor ancak başlangıç aşamasında olan operasyonlar tıkanıyor. Microsoft, General Electric, Sikorsky Air Corporation gibi şirketler ani gelişen sorunları aşma konusunda sıkıntılı günler geçiriyor. General Electric Türkiye’de yeni bir yatırım yaptı, fabrika kurdu. Burada sürekli oluşan çözülmesi gereken problemlerde süreç uzuyor. Firmalar ABD’den teknik eleman ve ürün getirmede problem yaşıyor. Yazılım ve enerji sektörü bunların en başında.”





Karar sonrası psikolojik baskı altında kaldıklarını dile getiren Akat, yaşadıkları sıkıntıları ABD’deki tüm ticaret odalarına yazdıklarını ve bu süreçte ortak hareket etmeleri gerektiğini söylediklerini aktardı. Ortada bir gerginliğin olduğunu ve ister istemez ikili ilişkileri etkilediğini belirten Akat, “Böyle bir kriz algısı oluştuğu zaman gerçekten işler zorlaşıyor. Günde 15-20 firmadan telefon alıyoruz. Kendim orada bir marka zinciri kuruyorum. Topladığım bütün ekibi dağıttım. Bütün program bozuldu. Böyle onlarca örnek var. Sadece ABD’li firmalar Türkiye’de problem yaşamıyor. Biz de oradaki işlerimizi yürütemiyoruz” dedi.