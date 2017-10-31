Rusya'dan Ankara'ya rağmen PYD'ye davet

NTV'nin haberine göre, Rus temsilci Lavrentiev, Astana görüşmeleri sırasında temsilcilerin "Suriye Halkları Kongresi"nin yeri ve zamanına dair istişarelerde bulunacağını belirtti.







Rus haber ajansı RIA'ya göre ise, Kongre'nin adresi Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kenti olabilir. Kongre'nin kasım ayı ortasında düzenlenebileceği ifade ediliyor.





Rusya lideri Vladimir Putin, Kongre'yi ilk kez geçtiğimiz ay katıldığı bir konferansta dile getirmişti.





Astana'daki görüşmelere, rejim ve muhaliflerin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Rusya, İran da katılıyor.





ABD, Ürdün ve Birleşmiş Milletler ise toplantılarda gözlemci olarak yer alıyor.



