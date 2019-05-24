Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Orta Doğu'ya ilave askere onay /24 Mayıs 2019 19:28

Trump'tan Orta Doğu'ya ilave askere onay

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığı bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya takviye kuvvet göndermenin gerekli olmadığını düşündüğünü ancak öneriye açık olduğunu ifade etti.

Trump'ın açıklamasından önce ABD Savunma Bakanlığı, İran ile yaşanan gerilimden dolayı ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını korumak için ek asker gönderilmesinin değerlendirildiğini duyurmuştu.

Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan konuya ilişkin açıklamasında, "Orta Doğu'daki güçlerin güvenliğini artırabilmenin yollarını gözden geçiriyoruz. Seçenekler arasında ek asker gönderme de bulunuyor." dedi.

Shanahan, basında çıkan 5 bin ek asker gönderileceği haberlerine de değindi ve "Ne 5 bin ne 10 bin" diyerek bir sayı belirlenmediğini ima etti.

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan gerginlik, ABD'nin geçtiğimiz günlerde Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirmesiyle had safhaya ulaşmıştı. Washington, İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırmayı planladığını öne sürerken Tahran, Pentagon'un bölgedeki askeri gücünü artırmasını psikolojik savaş ve politik hamle olarak yorumluyor.
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