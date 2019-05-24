Samanyolu Haber /Gündem / O belediyede rant usulsüzlüğü ortaya çıktı /24 Mayıs 2019 19:39

O belediyede rant usulsüzlüğü ortaya çıktı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'nin eski belediye binası da dahil birçok binanın İlim Yayma Cemiyeti'ne verdiğini söyledi.

SHABER3.COM

AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'nin eski belediye binası dahil birçok binayı İlim Yayma Cemiyeti'ne ait Sabahattin Zaim Üniversitesi üniversitesine verildiği ortaya çıktı.

Söz konusu devirleri gündeme getiren İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Eyüp Sultan'ın ismi Eyüp Sultan değil, İlim Yayma Sultan olur mu?" diye sordu.



Tepkisini Twitter hesabı üzerinden dile getiren Türkkan, "Eyüp Sultan'ın eski belediye binası İlim Yayma Cemiyeti ne verildi. Eyüp Sultan'ın merkezinde birçok bina İlim Yayma Cemiyeti'ne ve onun Üniversitesi olan Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne verildi. Eyüp Sultan'ın ismi Eyüp Sultan değil, İlim Yayma Sultan olur mu?" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber O belediyede rant usulsüzlüğü ortaya çıktı Sonraki Haber >>

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

TÜSİAD'dan hükümete: Önce hatalarınızı kabul edin

TÜSİAD'dan hükümete: Önce hatalarınızı kabul edin

Can Dündar'a vatan haini diye bağıran Sabah'ın İsviçre temsilcisi gözaltına alındı

Can Dündar'a vatan haini diye bağıran Sabah'ın İsviçre temsilcisi gözaltına alındı

Mercedes'in CEO'su değişti, BMW reklam filmi hazırladı

Mercedes'in CEO'su değişti, BMW reklam filmi hazırladı

Elektrikçi böyle hayat kurtardı

Elektrikçi böyle hayat kurtardı

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

'Geçenlere geçemeyenlere'

'Geçenlere geçemeyenlere'

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:53:38