O belediyede rant usulsüzlüğü ortaya çıktı

AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'nin eski belediye binası dahil birçok binayı İlim Yayma Cemiyeti'ne ait Sabahattin Zaim Üniversitesi üniversitesine verildiği ortaya çıktı.







Söz konusu devirleri gündeme getiren İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Eyüp Sultan'ın ismi Eyüp Sultan değil, İlim Yayma Sultan olur mu?" diye sordu.













Tepkisini Twitter hesabı üzerinden dile getiren Türkkan, "Eyüp Sultan'ın eski belediye binası İlim Yayma Cemiyeti ne verildi. Eyüp Sultan'ın merkezinde birçok bina İlim Yayma Cemiyeti'ne ve onun Üniversitesi olan Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne verildi. Eyüp Sultan'ın ismi Eyüp Sultan değil, İlim Yayma Sultan olur mu?" ifadelerini kullandı.