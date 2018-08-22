Trump'tan Manafort ve Cohen'le ilgili kritik açıklama

ABD Başkanı Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada federal mahkemede 8 ayrı kalemden suçlu bulunan Manafort hakkında jürinin 10 diğer suçlama konusunda uzlaşamamasına vurgu yaptı.







Trump "Paul Manafort ve harika ailesi için çok üzülüyorum. 'Adalet' 12 yıllık bir vergi davasını, diğer şeylerin yanı sıra, ele alıp onun üzerinde muazzam bir baskı kurdu. O, Michael Cohen'in aksine 'çözülüp', bir 'anlaşma' elde etmek için hikaye uydurmadı. Bu cesur adama çok saygı duyuyorum" dedi.









Manafort aralarında vergi kaçırma, banka dolandırıcılığı ve yabancı bankalardaki hesapları açıklamamanın da aralarında olduğu 8 ayrı suçlamadan suçlu bulunmuştu.







Virginia eyaletindeki mahkemede jüri Manafort hakkındaki diğer 10 suçlama konusunda ise uzlaşmaya varamamıştı.





Trump twetlerinde Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf eden ve savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen'in kabul ettiği finansman ihlallerinin suç olmadığını öne sürdü.





?Trump "İyi bir avukat arıyorsanız, Michael Cohen'in hizmetlerine başvurmamanızı şiddetle tavsiye ederim! Michael Cohen'in kabul ettiği 2 finansman ihlali suç değil. (eski başkan Barack) Obama büyük bir kampanya ihlali yaptı ve bu kolayca çözüldü" ifadelerini kullandı.







Cohen, Manfort ile aynı saatlerde yapılan mahkemesinde 5 kez vergi kaçakçılığı, bir kez bir bankaya yalan ifade vermek ve iki kez kampanya finansmanında ihlal yapmak suçlamalarını kabul etmişti.







Cohen için karar duruşması 12 Aralık'ta yapılacak. Cohen suçlu bulunursa 3 yıl 10 ay ile 5 yıl 3 ay arasında hapis cezası alabilir.