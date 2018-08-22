Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Avrupa'ya yeni şok: Her otomobile %25 gümrük vergisi /22 Ağustos 2018 17:41

ABD'den Avrupa'ya yeni şok: Her otomobile %25 gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump dün gece Batı Virginia'daki mitinginde "Avrupa Birliği'nden (AB) gelen her otomobile yüzde 25 gümrük vergisi koyacağız" dedi.

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Trump'ın sözlerinin ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un otomobillere uygulanacak vergiler konusundaki raporunu ertelediğini açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump Batı Virginia eyaletindeki mitinginde "Avrupa Birliği'nden ABD'ye gelen her otomobile yüzde 25 oranında gümrük vergisi koyacağız" dedi.

?Trump'ın sözleri, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un otomobillere uygulanacak vergiler konusunda bu ay sunulması gereken raporun açıklanmasını ertelediğini söylediğini yazmasından sonra geldi.

WSJ'ye göre Ross bu konuda yeni bir zaman sınırı da açıklamadı. Ross söz konusu raporun açıklanmasının Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile devam eden görüşmeler nedeniyle ertelendiğini de belirtti.

Trump daha önce de ithal otomobillere yüzde 20-25'lik bir gümrük vergisi getirilebileceğini söylemişti. Trump mayısta Ticaret Bakanlığı'ndan bu ithalatların ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini incelemelerini istemişti.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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