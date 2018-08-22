Samanyolu Haber /Ekonomi / 6 liralık dolarla ilgili son AKP değerlendirmesi: Sentetiktir, bunlara inanmayın, geçicidir... /22 Ağustos 2018 20:02

6 liralık dolarla ilgili son AKP değerlendirmesi: Sentetiktir, bunlara inanmayın, geçicidir...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Dolardaki yükseliş, dalgalanma tamamen sentetiktir, sunidir. Tamamen hedef alınan Türkiye'dir. Bunlara inanmayınız, bunlar geçicidir. Biz bunların üstesinden geleceğiz inşallah." diye konuştu

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AKP'li "Bugün gelinen noktada her şey ortadadır. Müttefik olarak gördüğümüz bir devletin başı, Twitter üzerinden, medya önünde açıkçası müttefiki olarak göstermiş oldukları Türkiye'yi hedef alma cüretini göstermektedir. Adam bizi dolarla terbiye etmeye kalkıyor. Ey bre gafil, Çanakkale'de çarığını kaynatarak çorbasını içen bir ecdanın torunlarını sen dolarla korkutabilir misin? Türkiye aynı zamanda tarih yazıyor, tarihini yaşıyor. Millet yeniden tarihin kendisine tevarüs ettiği misyonunu o yüce misyonunu yerine getirmeye devam ediyor. Bu millet dolardan korkmaz. Bu millet, tank, demir yığınlarından, mermiden korkmadı sen bu milleti dolarla korkutamazsın, teslim alamazsın, boyunduruk altına alamazsın, diz çöktüremezsin. Ne yaparsan yap beyhude. Biz Allah'ın izniyle bunların üstesinden gelecek kapasiteye de birikime de ekonomik parametreye de sahibiz."

Çavuşoğlu, ''enflasyonumuz 2002 yılından önceki gibi yüzde 71,5 değil, ortalama yüzde 10,5. Tüm bunlar Türkiye iken bu parametreler varken, bu dolardaki yükseliş, dalgalanma tamamen sentetiktir, sunidir. Tamamen hedef alınan Türkiye'dir. Bunlara inanmayınız, bunlar geçicidir. Biz bunların üstesinden geleceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

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