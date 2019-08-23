Trump'tan göçmenleri ilgilendiren önemli kararlar

Trump yönetimi Çarşamba günü göçmen ailelerin gözaltında tutulma süresine konan kısıtlamayı kaldırma kararı aldı. Sığınma taleplerinin mahkemede sonuçlanmasını beklerken gözaltında tutulan göçmen aileler için gözaltı süresi 20 günle sınırlıydı.





Amerikanın Sesi'nde yer alan haberde Trump yönetiminin bu kararı, Amerikalı göç yetkililerinin çocukların gözaltında tutulabileceği süreyi kısıtlaması konusunda 1997’de çıkan mahkeme kararının değiştirilmesi anlamına geliyor.





1997 tarihli karar genelde sadece çocukların değil ailelerin gözaltı süresinin sınırlandırılması şeklinde yorumlanıp uygulanıyordu.





Trump yönetiminin yerleşik göç kanununda yapmayı planladığı bir büyük değişiklik daha var. Başkan Trump, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada yönetimin ABD vatandaşı olmayanların çocuklarına ABD topraklarında doğmaları halinde verilen doğumla gelen vatandaşlık hakkını kaldırmayı da ciddi bir şekilde düşündüğünü söyledi.





Son 10 ayda yaklaşık 500 bin göçmen geri gönderildi





Göç yetkilileri Orta Amerika’daki şiddet olaylarından kaçarak ülkeye gelen göçmen ailelerin sayısını azaltmak için her türlü caydırıcı önlemi değerlendiriyor. İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri 475 bin ailenin geçen 10 ay içinde sınırda yakalandıklarını ya da geri gönderildiklerini açıkladı. Bu rakam önceki yılların üç katından daha fazla.





Trump yönetimi 15 Temmuz’da güney sınırından ülkeye sığınma başvurusu yapılmasını engellemeye çalışmıştı, ancak bu karar mahkeme engeline takılmıştı. 12 Ağustos’ta ise yönetim bu kez yasal göçmenleri mercek altına alarak devlete yük olduğu düşünülen yoksul göçmenlere ülkede oturma ve çalışma izni veren Yeşil Kart verilmesini zorlaştırma kararı almıştı.





Trump’ın bu girişimleri zaman zaman mahkeme engeline takılsa da göçmenlik avukatları Trump’ın Kongre’yi baypas ederek kararnamelerle görünmez bir duvar oluşturmayı başardığını söylüyor.





Trump: “Çocukları sömürüden korumak için yasal boşlukları kapatmalıyız”





Trump gözaltı süresine konan kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu çocukların sömürüden korunması ve yasadışı akışın durdurulması için boşlukları kapatmalıyız. Bu acil bir insani ihtiyaç” ifadelerini kullandı.





Muhalifleri, Trump’ın ve göç konusunda kendisine danışmanlık yapan Stephen Miller’ın bir dizi katı politikayla kemik tabanının desteğini toplamaya çalıştıkları yorumunu yapıyor.





Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, bir federal yargıcın kararı geri çevirmesini umduğunu belirtti.





Meksika Dışişleri Bakanı da kararla ilgili kaygısını dile getirdi ve bu kararla yasal olarak mücadelenin yollarını arayacağını söyledi.





Amerikan Psikanaliz Derneği, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump’ın politikalarını “psikolojik savaş” olarak değerlendirdi. Pediatristler çocukların gözaltında tutulmasının çok sayıda olumsuz fiziksel ve duygusal semptomları olabileceği uyarısında bulunuyor.





Yetkililerse gözaltındaki ailelerin psikolojik destek alacağını ve tesislerdeki diğer hizmetlerin de yüksek standartlarda verileceğini bildirdi.





İç Güvenlik Bakanı: “Yasa dışı göçmen sayısı azalacak”





İç Güvenlik Bakanlığı ailelerin ne süreyle gözaltında tutulacağını açıklamadı ancak önceki yönetim aileleri 50 gün süreyle gözaltında tutuyordu.





İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, “Bunlar eğitim, sağlık ve yemek hizmetlerinin verildiği, yaşam alanlarının birbirinden ayrıldığı kampüs tarzı tesisler” dedi.





McAleenan gözaltı merkezlerindeki yatak sayısının artmasının gerekli olduğunu sanmadığını, zira yeni uygulamalarla her geçen gün daha az yasadışı göçmenin ülkeye geleceğine inandığını söyledi.





Göçmenlik avukatlarıysa bu değişikliklerin daha fazla sayıda göçmenin gözaltı sürecine girmesine ve süreçlerin yavaşlamasına, çocukların da daha uzun süre gözaltında kapalı tutulmasına neden olacağı uyarısı yapıyor.





Hükümet aileler için üç gözaltı merkezi işletiyor. Bunların toplam kapasitesi 3 bin kişi. Bunlardan biri yalnızca yetişkinler için, diğer ikisiyse kapasitelerini doldurmuş durumda.





Flores Anlaşması nedir?





1997 tarihli Flores Anlaşması sığınma talep eden ailelerin çocuklarının gözaltında tutulma süresine kısıtlama getiriyor. Bu anlaşma yönetimin binlerce göçmen aileyi sığınma süreçlerini beklerken serbest bırakmak zorunda kalmasının da nedeni.





Anlaşma genelde ülkeye yalnız başına gelen çocuklara uygulanıyordu. Ancak 2015 yılında ABD Bölge Hakimi Dolly Gee, Barack Obama yönetiminin aile gözaltı merkezleri kurması ve sığınma süreçlerini bekleyen aileleri gözaltında tutmaya başlamasının ardından anlaşmanın aileleriyle ülkeye gelen çocuklara da uygulanması kararını almıştı.





Trump yönetimiyse anlaşmayı göçmenleri beraberlerinde çocukları da getirmek konusunda cesaretlendirdiği, böylece sığınma süreçlerini beklerken serbest kaldıkları gerekçesiyle eleştiriyor.





Aileler davalarının göç mahkemesine iletilmesi için birkaç ay bekliyor. Yeni düzenleme bu ailelerin süreci gözaltı merkezlerinde beklemesine neden olacak.





Kararın Cuma günü resmi olarak yayımlanması ve 60 gün sonra da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak yürürlüğe girme süresi kararın mahkeme engeline takılması halinde ertelenebilir.