Maaşlara haciz mi konacak?

Üniversite öğrencileri, devlet yurtlarının kapasite yetersizliği nedeniyle barınma problemi yaşarken işsiz üniversite mezunları da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları sebebiyle sıkıntı yaşıyor. Borç vadesi dolan 280 bin üniversite mezunu, yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildi.





Öğrenim kredisi borçlusu üniversite mezunlarının en büyük korkusu ise maaşlarına haciz uygulanması.

FAİZLE BİRLİKTE BORÇ 22 BİN LİRAYA ÇIKTI





BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak uygulanan faiz, borçların giderek büyümesine yol açtı.





ÜFE’nin Mayıs 2018-Mayıs 2019 arasında yüzde 28,7 artması nedeniyle, öğrenim kredisi borçları içinden çıkılamaz tutarlara ulaştı. Öğrenim kredisi başvurusu sırasında 16 bin liraya imza atan bazı öğrencilerin borçları, zaman içinde uygulanan faizle birlikte 22 bin liraya kadar çıktı.





Borcunu ödeyemediği için banka hesaplarına haciz gelen Gökhan Y. vergi memurunun, hesapları üzerindeki haciz işlemin kaldırılması için kendisiyle pazarlık yaptığını söyledi.





Gökhan Y., yaşadıklarını şöyle anlattı:“Bir sabah bankadan, ‘Bankamıza ulaşan e-haciz bildirimine istinaden hesaplarınıza bloke konulmuştur’ mesajı geldi. Veraset ve Harçlar Dairesi’ne gittim. Banka dökümlerime baktılar. Memur bana, ‘Durumun iyi görünmüyor’ dedi. Bütün faizlerle birlikte toplam borcun yüzde 30’unu peşin ödemem durumunda haczin kaldırılacağını söyledi. Beş bin lira ödeyemeyeceğimi söyleyince, ‘Dört bin lira ver o zaman’ yanıtını aldım. O tutarı da karşılayamayacağımı öğrendiğinde, “Bari üç olsun’ dedi. Cebimde 500 lira olduğunu söylediğimde ise ‘O kabul edilmez’ diyerek beni gönderdi.”





YURT KAPASİTESİ YETMİYOR





Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde devlet yurdu için başvuran 427 bin 152 adaydan 381 bin 852’si yurda yerleşebildi.





YÖK’ün verilerine göre sayıları 7 milyonu aşan üniversite öğrencisine karşın KYK’nin yurt kapasitesi 671 bin 508’de kaldı. Devlet yurtlarında mevcut boş yatakların kapasitesinin ise talebin çok altında olması dikkati çekti.





Kredi ve Yurtlar Kurumu, yeni dönem için 244 bin 743 boş yatak bulunduğunu açıkladı.





BARINMA PROBLEMİ ÇÖZÜLEMEDİ





Mezun üniversiteliler öğrenim kredisi borcuyla ödemeye çalışırken üniversiteye yeni başlayacak olanlar da barınma problemini çözmeye çalışıyor.





26 Ağustos’ta sona erecek yurt başvuruları için e-devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, devlet yurtlarının kapasite yetersizliği nedeniyle açıkta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.