Samanyolu Haber /Gündem / Boşnaklardan Gökçek'in TV kanalı önünde protesto /23 Ağustos 2019 12:43

Boşnaklardan Gökçek'in TV kanalı önünde protesto

Boşnaklar Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek'e seslenerek, "Buraya geleceksin ve bize Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir daha ekrana çıkmayacağına dair söz verecek." dedi

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Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'e ait Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında Boşnaklara ağır hakarette bulunan Rasim Ozan Kütahyalı ekrana geri döndü.

Beyaz TV'nin Kütahyalı yeniden "Beyaz Futbol" isimli programa daimi konuk olarak çıkarması Boşnak derneklerinde infiale sebep oldu. 

BEYAZ TV ÖNÜNDE PROTESTO 

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Erdoğan Erden ve Bosna Hersek Dostları Vakfı Başkanı Saffet Erdem Beyaz ve çok sayıda kişi Beyaz TV'nin önüne gelerek bir basın açıklaması yaptı.

Dernek başkanları, Boşnakların Rasim Ozan Kütahyalı'yı affetmediğini söyledi. 

Basın bildirisini okuyan dernek başkanları Boşnakları Beyaz TV'ye gelmemeleri için zor tuttuklarını ifade etti. 

OSMAN GÖKÇEK'E SESLENDİLER

Dernek başkanları Rasim Ozan Kütahyalı'nın önümüzdeki hafta ekranda olması halinde yine Beyaz TV önüne geleceklerini kaydetti.

Boşnaklar Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek'e seslenerek, "Buraya geleceksin ve bize Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir daha ekrana çıkmayacağına dair söz verecek." dedi. 
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