Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan dünyaca ünlü alışveriş sitesine milyarlarca dolarlık darbe! /17 Ağustos 2017 20:01

Trump'tan dünyaca ünlü alışveriş sitesine milyarlarca dolarlık darbe!

Trump, "Amazon’un vergisini ödeyen esnafa büyük zararlar verdiğini, bunun da iş kayıplarına neden olduğunu" yazarak Amazon'a büyük darbe vurdu.

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Trump'ın bir tweeti Amazon’a 6 milyar dolara mal oldu

2015 yılı sonlarında, ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon'un CEO'su Jeff Bezos arasında başlayan ve giderek güçlenen tartışma, bu sabah Trump'ın Amazon'un fiziksel mağaza sahiplerine zarar vererek, iş istihdamını baltaladığına yönelik tweeti sonrasında iyice kızıştı.

Ülkenin büyük çoğunluğu uykudayken Donald Trump, Amazon’a 6 milyar dolarlık darbe vurdu.

Amerika saatiyle 06:12’de bir tweet atan Trump, "Amazon’un vergisini ödeyen esnafa büyük zararlar verdiğini, bunun da iş kayıplarına neden olduğunu" yazdı.

Bu mesaj Amazon hisselerinin aniden sert bir düşüşe geçmesine neden oldu ve birkaç dakika içerisinde firmanın piyasa sermayesinde 6 milyar dolar civarında bir düşüş yaşandı.
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