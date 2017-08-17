Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! İspanyol basını: Saldırı Türk restoranına /17 Ağustos 2017 19:54

Son Dakika! İspanyol basını: Saldırı Türk restoranına

Son dakika haberi... Barcelona'da kentin en ünlü alışveriş caddelerinden La Rambla'da yayalara yönelik terör saldırısını gerçekleştiren kişiler, ardından yakınlardaki El Raval semtinde bir bar-restorana daldılar.

SHABER3.COM

Son dakika haberi… İspanyol basını: Saldırı Türk restoranına

El Pais’e konuşan polis kaynaklarına göre, kentin en ünlü alışveriş caddelerinden La Rambla’da yayalara yönelik terör saldırısını gerçekleştiren kişiler, ardından yakınlardaki El Raval semtinde bir bar-restorana daldılar.
Resmi Katalan televizyonu, ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas’taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

İspanyol medyasında, silahlı iki kişinin buradaki müşterileri rehin aldığı ve polislerin mekanı kuşattığı belirtiliyor.

Bu bölgede bulunanlar Twitter hesaplarından silah sesleri duyduklarını paylaşıyorlar.
<< Önceki Haber Son Dakika! İspanyol basını: Saldırı Türk restoranına Sonraki Haber >>

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Türkiye nereye doğru sürükleniyor?

Abdullah Gül'den AKP'ye mesaj

Abdullah Gül'den AKP'ye mesaj

Kefalet başvurusuna red

Kefalet başvurusuna red

Büyük İstanbul depremi kapıda

Büyük İstanbul depremi kapıda

Her gün en az 1 çocuk annesiyle cezaevine giriyor

Her gün en az 1 çocuk annesiyle cezaevine giriyor

ABD’nin resmi raporuna göre Hizmet Hareketi

ABD’nin resmi raporuna göre Hizmet Hareketi

Tom Cruise sakatlandı, aylarca iyileşemeyebilir

Tom Cruise sakatlandı, aylarca iyileşemeyebilir

Son şeytani senaryo...

Son şeytani senaryo...

Bu gazetecilerin derdi ne?

Bu gazetecilerin derdi ne?

Türkiye'deki tutuklamaları protesto ettiler

Türkiye'deki tutuklamaları protesto ettiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:05:42