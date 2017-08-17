Barcelona'daki saldırıyı o örgüt üstlendi!

Barcelona’daki saldırıyı üstlenen terör örgütü belli oldu
Terör örgütü IŞİD’in haber ajansı Amaq, Barcelona’daki saldırıyı üstlendiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada saldırının “İslam Devleti askerleri” tarafından düzenlendiği belirtildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters da saldırıyı IŞİD’in üstlendiği bilgisini abonelerine geçti.
Reuters‘ın aktardığına göre, Amaq haber ajansı üzerinden yayınladığı açıklamada, “Barcelona saldırısının failleri, DEAŞ’a karşı olan koalisyon hükümetlerini hedef aldı” ifadeleri kullanıldı.