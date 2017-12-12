Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan 692 milyar dolarlık savunma bütçesine onay /12 Aralık 2017 23:38

Trump'tan 692 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

ABD Başkanı Donald Trump, 692.1 milyar dolarlık 2018 mali yılı Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesini onayladı.

Trump'tan 692 milyar dolarlık savunma bütçesine onay


Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak adlandırılan Pentagon bütçesini Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzaladı.

Törende, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı Jim Mattis, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve yasanın ana sponsorlarından Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Texas Vekili Mac Thornberry hazır bulundu.
Yasa, 626.4 milyar dolar taban bütçe, 65.7 milyar doları ise Muhtemel Dış Operasyonlar Fonu olmak üzere 2018 mali yılı için Pentagon'a toplam 692.1 milyar dolar fon sağlıyor.

ASKER SAYISINDA 20 BİN ARTIŞ

Yasa, askeri personel maaşlarında yüzde 2.4, asker sayısında da 20 bin civarında artış öngörüyor.

Yasada, füze savunma ihtiyaçlarına yönelik harcamalar için 4.4 milyar dolar, nükleer silah faaliyetleri için 10.37 milyar dolar ayrıldı.

Afganistan'daki operasyonlara yönelik harcamalar ile uçak, gemi ve diğer ekipman alımında da ciddi bir artışa gidilmesi ön görülüyor.

TASARININ YASALAŞMA SÜRECİ

Senato ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerinin ayrı ayrı hazırlayıp daha sonra farklılıkları Konferans Komitesi olarak adlandırılan ortak bir komisyonda giderilen yasa tasarısı, kasım ayında Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 70'e karşı 356 oyla, bu ayın başında ise Senato'da sesli oylamada oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Söz konusu bütçenin, bir önceki yılın taban bütçesinden 74 milyar dolar, Beyaz Saray'ın 2018 mali yılı için talep ettiği taban bütçeden ise 23 milyar dolar fazla olduğu belirtildi.
Ayrıca bu bütçenin, 2011'de yürürlüğe giren Bütçe Kontrol Yasası'nın koyduğu üst sınır savunma bütçesi rakamlarından da 77 milyar dolar fazla olduğu kaydedildi.

Bütçe Kontrol Yasası'ndan muaf tutulması için tasarıyla ilgili Temsilciler Meclisi ve Senatonun ayrıca bir yasa çıkarması gerektiği ifade ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan 692 milyar dolarlık savunma bütçesine onay Sonraki Haber >>

IŞİD bombacısı beraat etti...

IŞİD bombacısı beraat etti...

ABD'den aylar sonrasına randevu

ABD'den aylar sonrasına randevu

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

İzmir Cezaevide işkence...

İzmir Cezaevide işkence...

Türkiye'de bebekler cezaevinde

Türkiye'de bebekler cezaevinde

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

Asimilasyon değil Entergrasyon

Asimilasyon değil Entergrasyon

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:47:19