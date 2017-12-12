Samanyolu Haber /Gündem / Afganistan'da Türk eğitimcilere gözaltı /12 Aralık 2017 20:26

Afganistan'da Türk eğitimcilere gözaltı

Afganistan'da uzun yıllardır eğitim veren Afgan-Türk okullarında eğitim veren eğitimcilere gözaltı

SHABER3.COM

Reuters Haber ajansının verdiği bilgiye göre bugün Afganistan'da uzun yıllardır eğitim veren Afgan-Türk okullarında eğitim veren eğitimcilerden 3 Türk ve bir Afgan öğretmen gözaltına alındı.
CAG eğitim kurumlarına mensup öğretmenlerin gözaltına alındığını belirten okul yönetimi 1995'ten beri eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek durumu protesto etti.
Afgan hükümeti ve İstihbarat teşkilatından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken gözaltının Afgan Cumhurbaşkanı Ashraf Gani resmi temaslar için İstanbul'da bulunduğu sırada olması dikkat çekici bulunuyor
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