İsim benzerliği yüzünden bir Yargıtay üyesini 16 aydır hapiste tutuyorlar

Bugün Ankara’da görülen yüksek yargı mensuplarının davasında Yargıtay üyesi bir hakimin Bylock kullanmadığı halde, isim benzerliğinden başka birisinin kayıtları gerekçe gösterilerek 16 aydır haksız yere hapis yattığı ortaya çıktı.





Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu’nda görülen davada eski Yargıtay üyesi sanık Ali Yıldız hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Yıldız, avukatı ve yakınları katıldı.





Duruşmada Yargıtay Savcısı, sanık hakkındaki iddianamenin özetini okudu. İddianamede, Yıldız’ın arkadaşlarıyla HSYK seçimleri öncesi yaptığı görüşmeler örgüt toplantısı olarak anlatıldı.





’26 YILLIK MESLEK HAYATIMDA HUKUKTAN AYRILMADIM’





Hakkındaki suçlamaları reddeden Yıldız, 26 yıllık meslek hayatında hukuktan ayrılmadığını, HSYK’de başmüfettiş olarak görev yaparken 2011’de Yargıtay Üyeliğine seçildiğini anlattı. Şiddetle kınadığı darbe girişimiyle bir alakasının bulunmadığını belirten Yıldız, “Bu memlekete kastedenler mutlaka cezalandırılmalıdır.” dedi.





İddianamedeki ByLock kullandığı yönündeki tespiti kabul etmeyen sanık Ali Yıldız, kesinlikle böyle bir programı indirmediğini, kullanmadığını, programın ekran görüntüsünü ilk kez gazetelerde gördüğünü ifade etti.





‘BAŞKA BİR ALİ YILDIZ’IN KAYITLARI DOSYAMDA’





Yargıtay üyesi Yıldız, kendine atılan Bylock iftirasını şöyle anlattı: “Yargıtay üyesi seçilmek, meslektaşlarımla bir araya gelmek ve tanımadığım kişilerin ByLock mesajlarına konu olmak silahlı terör örgütü üyeliği için kanıt olamaz. Bu eylemler suçmuş gibi haksız, hukuksuz delillerle ispatlanmaya çalışılmıştır. ByLock kullandığım iddiası tamamen gerçek dışıdır. İstanbul’da görev yaptığı belirlenen başka bir Ali Yıldız var. Onunla ilgili kayıtlar dosyaya girmiştir. Başka bir Ali Yıldız’ın ByLock tutanağı dosyama konulmuştur.”





İddianamede Yıldız’ın 137 kez cep telefonundan bu programa girdiği ileri sürüldü. Yıldız, dosyaya yeni sunulan bu kayıtları incelemek istediğini söyledi.





DİŞ HEKİMİNİ RAHİP DİYE YAZMIŞLAR!





Ailecek tedavi için gittikleri diş hekimi ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin HTS kayıtlarının da delil olarak dosyaya girdiğini söyleyen Ali Yıldız, bu diş hekiminin iddianameye “rahip” olarak yazıldığına dikkat çekti.





ORMAN KADASTROSU DAVALARINA BAKTIM; SUÇLAMALARLA NE İLGİM VAR?





Yetkisiz mercilerce hukuksuz, soyut delillerle hakkında dava açıldığını kaydeden Yıldız, üye seçildikten sonra Yargıtay’ın orman kadastrosuna bakan 20. Hukuk Dairesinde görevlendirildiğini, suça konu olduğu iddia edilen kararlarla bir ilgisinin bulunamayacağını savundu.





Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında konusu suç sayılan herhangi bir eylemi bulunmadığına dikkat çekti.





Sanık Ali Yıldız, ” F..ö mensubu olduğu ve bu nedenle Yargıtay üyesi seçildiği” yönündeki eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal’ın tanık beyanlarını kabul etmedi.





Bu kişilerin de F..ö üyesi olmak suçlamasıyla sanık konumunda bulunduklarını aktaran Yıldız, “Kendilerini kurtarmak için bu yönde beyanda bulunmuşlardır. Kesinlikle hiçbir gruba veya kişiye arka çıkmam söz konusu değildir. Hakkımda beyanda bulunanların soyut isnatlarını reddediyorum.” dedi.





KOOPERATİF ÖDEMELERİNE AÇILMIŞ BANK ASYA HESABI DELİL OLMUŞ





Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’ndan gelen yazıda da Yıldız’ın Bank Asya’da 2007’de açılıp, 2012’de kapatılan mevduat hesabının bulunduğu belirtildi. Ali Yıldız, hesabın üye olduğu kooperatif için alınan kredi nedeniyle açıldığını, borç bittikten sonra da kapatıldığını ifade etti.





193 YARGITAY ÜYESİ İHRAÇ OLDU; ÇOĞU SUÇSUZ YERE TUTUKLANDI





Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Yıldız’ın tahliye talebini reddeden heyet, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik ve eski Yargıtay Üyesi İlhami Dal’ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma, 12 Şubat 2018’e bırakıldı.





Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, AYM ve HSYK’dan 4 bin 571 hakim-savcı ve kamu görevlisi ihraç edilmişti. İhraç edilen 193 Yargıtay üyesinin çoğu ise suçsuz yere darbe girişiminden bir gün sonra bir kaç gün içinde tutuklanmıştı.