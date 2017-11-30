Samanyolu Haber /Teknoloji / Trump'ın Twitter hesabını kapatan kişi Türk çıktı /30 Kasım 2017 11:27

Trump'ın Twitter hesabını kapatan kişi Türk çıktı

Geçen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel Twitter hesabını kapatan kişinin Türk asıllı Alman vatandaşı Bahtiyar Duysak olduğu ortaya çıktı.

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ABD Başkanı Trump'ın kişisel Twitter hesabı, geçen hafta 11 dakikalığına kapalı kaldı. Buna neden olan kişi olan Türk asıllı Alman vatandaşı Bahtiyar Duysak, konu ile ilgili ilk defa konuştu. 

TechCrunch'a konuşan Duysak'ın öğrenci vizesi ile ABD'de bulunduğu ve Twitter'da müşteri destek biriminde çalıştığını söyledi.

Duysak açıklamasında Trump'ın hesabını askıya almasının bir hata sonucu yaşandığını açıkladı.

Almanya'ya geri dönen Duysak, teknoloji sektöründe bir kariyer hedeflemediğinin de altını çizdi. 
 
Twitter konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hesabın "yanlışlıkla kapatıldığı" bildirilmiş, konu ile ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı. 
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