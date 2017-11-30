'Bunlar daha başlangıç, ne iftiralar atacaklar'

Hükümetten Zarrab’la ilgili ilk tepki





Hükümet adına Zarrab davası sonrası ilk açıklamayı Başbakan Yardımcısı ve AKP Sözcüsü Bekir Bozdağ yaptı. Canlı yayında konuşan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.





İşte Bekir Bozdağ’ın son dakika açıklamalarından satırbaşları:







CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çamur siyaseti dediğimiz bir siyaset tarzını Türk siyasi hayatına maalesef istikrarlı bir şekilde yerleştirmeye çalışıyor. Daha önce de defalarca benzer iftiralarda bulundu. Pek çok şey atıyor, soru soruyor, ‘Siz şöyle yaptınız mı, yapmadınız mı? Yoksa belgeleri açıklayacağım.’ diyor. Açıkladığı bir belge yok.

Her müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Çıkıp belgelerini dağıtması gerekmez mi? Gazetecilere vermesi gerekmez mi? Eline bomba patladı da ondan dağıtamadı. Elinde gösterdiği kağıt parçalarının kendilerini iftiracı konumuna getirdiğini fark ettiği için dağıtamadı.

Çuvalladı ve bomba elinde patladı. Sahtekarlığı, müftericiliği, yalancılığı, ahlaksızlığı deşifre olduğu için kağıt parçalarını medyaya dağıtmaktan çekiniyor.





ZARRAB İFTİRACI HALE GELDİ





ABD'de Zarrab ile ilgili dava başlıyor. Zarrab baskıyla iftiracı haline geldi.





Onunla eş zamanlı olarak anamuhalef lideri Türkiye'nin Cumhurbaşkanını ve ailesini karalayan bir iftira kampanyası başlattı. New York'takini ABD ve oradaki F...'cüler sürdürüyor. Türkiye ayağını da eş zamanlı olarak ana muhalefet lideri sürdürüyor. Bunları ayrı düşünmemek lazım. İkisinin de hedefinde Türkiye var. Kılıçdaroğlu gibi kukla bir lider isteniyor. Bu iftira kampanyalarını beraber yürütüyorlar. Kim ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye saldırırsa onlarla görüşmek için Sayın Kılıçdaroğlu gönüllü destekçi oluyor.





‘KILIÇDAROĞLU ULUSAL GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ’





Ben diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu’na, ‘Siz Türkiye’den, Türkiye’nin hükümetinden, Türkiye’nin Cumhurbaşkanından ne istiyorsunuz da siz Türkiye’nin bütün düşmanlarıyla Türkiye’ye, Türk milletine, Türkiye’nin hükümeti ve Cumhurbaşkanına karşı ittifak ve işbirliği yapmaktan çekinmiyorsunuz.’ Böyle bir şey olabilir mi? Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye’nin ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir, milli bir sorunu haline gelmiştir. Yaptıkları yenilir yutulur şeyler değildir”





İddia yurt dışına para aktarıldığı. Bu Man Adası para kaçıranlar için bir cennet. Cumhurbaşkanımız çok net söyledi. İspat edersen Cumhurbaşkanlığından istifa ederim dedi. Çok net bir duruştur. Bazı kağıt parçaları gösterdi. Açıklama yapıldı o kağıt parçaları sahtedir ve açıklama da yalandır. Şimdi iftira etmediğini düşünen birinin yapması gereken o kağıt parçalarını gazetecilere, milletvekillerine vermesidir. İstanbul'da halka dağıtsın. Kapı kapı dağıtsın. Savcıya ver. Niye vermiyorsun? Efendim bu suç değilmiş. Sen nereden biliyorsun suç olmadığını, ver bakalım. Para kaçırma diyorsun. İnsanların namusunu şerefini lekeleyemezsin.

Niye veremiyor? Bu kağıt parçaları Kılıçdaroğlu'nun yalancılığını ispat eden evrak niteliğinde olduğu için veremiyor. Veremez de. Kendisi diyor ki para gönderdi. O elindeki kağıt parçalarında gönderilen bir kuruş para yoktur. Elindeki evraklar gösterse o sahtedir. Hemen ortaya çıkacak incelendiği zaman. Şimdi gelmişler Meclis araştırsın. Ya sen araştırmadın mı bunu? Belli ki kağıdın sağına soluna, geldisine gittisine bakmamışlar. Vermişler kağıdı kullanmışlar. Türkiye'de kullanışı en kolay malzeme Kılıçdaroğlu'dur.





YARGI ELİYLE TİYATRO ORTAYA KONULUYOR







Şu anda ABD New York'ta yargı eliyle bir tiyatro ortaya konuluyor. O tiyatronun bir parçası da Cumhurbaşkanımız ve değerli ailesine karşı Türkiye'de oynanıyor. İkisini ayrı düşünmemek lazım. İkisinin hedefi de aynıdır. Bir dava düşünün yargılayan hakim FETÖ'nün organizasyonuna katılmış, 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün görüşlerini savunmuş. Öte yandan tanık olarak bir tanesini dinliyor o da F...'cü. Yargılayan F...'nün organizasyonuna katılan hakim, raporunu hazırlayan F...'cü, bilirkişiler F...’nün finanse ettiği kurumlardan, tanıklar F...'cü. Bu mahkemeden biz hangi adaleti bekliyoruz. Ben bir adalet beklemiyorum. Bu senaryoyu yazanlar senaryonun gereğini yerine getiriyorlar. Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun iftiralarını da bu senaryodan ayrı düşünmemek gerekir çünkü eş zamanlı olarak devreye giriyor.





Bakın 2019'a gidiyoruz. Bunlar daha başlangıç. Daha ne iftiralar ortaya atacaklar. Çünkü ahlaklı bir yarış yapamıyorlar. Bunlarla bir netice alamayacaklar. Gözde olan gözden çıkarılabilir, ama kalpte olan kalpten çıkarılamaz. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en büyük devlet adamlarından birisidir. Bütün dünya gelse Tayyip Erdoğan'ı yenemeyecekler ve halkın kalbinden sevgisini sökemeyeceklerdir.