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Savaş pilotları dahil 66 kişiye gözaltı
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Savaş pilotları dahil 66 kişiye gözaltı
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30 Kasım 2017 11:22
Savaş pilotları dahil 66 kişiye gözaltı
TSK'yı bitirme operasyonları bugün Eskişehir'de.
SHABER3.COM
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri'ne yönelik operasyonda 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilenler arasında savaş uçağı pilotlarının da olduğu belirtiliyor
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