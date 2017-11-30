Samanyolu Haber /Gündem / Savaş pilotları dahil 66 kişiye gözaltı /30 Kasım 2017 11:22

Savaş pilotları dahil 66 kişiye gözaltı

TSK'yı bitirme operasyonları bugün Eskişehir'de.

SHABER3.COM

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri'ne yönelik operasyonda 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında savaş uçağı pilotlarının da olduğu belirtiliyor
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