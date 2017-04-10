Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ı Suriye operasyonu için o ikna etmiş! /10 Nisan 2017 15:39

Trump'ı Suriye operasyonu için o ikna etmiş!

Trump'ın Suriye'ye operasyon kararını kızı İvanka vesilesiyle aldığı iddia ediliyor.

ABD Suriye'yi füzelerle vurdu


ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki bir askeri üsse yönelik operasyon kararını nasıl aldığına ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı.

The Sunday Times, Britanya'nın Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'un Başbakan Theresa May ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a gönderdiği bir diplomatik yazışmayı ele geçirdi.

Bu yazışmada, Trump'ın medyada yer alan ve kimyasal saldırısından dolayı olduğu iddia edilen ölümlerden "sarsıldığı" belirtiliyor.

Belgeye göre, Trump'ın Suriye'ye operasyon kararı almasında Oval Ofis'e "belirgin etkisi" olan kişi, Başkan'ın kızı İvanka Trump'tı. İvanka'nın etkisiyle, ABD'nin saldırısının şiddeti beklenenden fazla oldu.
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