Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 3 milyar TL zarar etti /10 Nisan 2017 15:37

Türkiye 3 milyar TL zarar etti

Kalıcı saat uygulaması ile kış döneminde saatleri geriye almayan Türkiye 3 milyar TL zarar etti.

Türkiye 3 milyar TL zarar etti

Dünyanın kış saati uygulamasında olduğu 30 Ekim 2016 – 26 Mart 2017 tarihleri arasında yaz saatinde olan Türkiye’nin elektrik tüketimi yüzde 6.3 arttı. Bakanlar Kurulu’nun yaz saatinin yıl boyunca kalıcı olarak uygulanması kararının yürürlüğe girmesinin ardından geçen 5 aylık süreçte Türkiye’nin elektrik tüketiminde 7.1 milyar kilovat saatlik artış yaşandı.

Kasım 2015 – Mart 2016 döneminde 111.9 milyar kilovat saat olan Türkiye’nin toplam elektrik tüketimi Kasım 2016 – Mart 2017 döneminde 119 milyar kilovat saate dayandı. Türkiye’yi Batı ülkelerinden 1 saat daha uzaklaştıran kararın maliyeti ise kilovat saat başına 42 kuruşluk elektrik fiyatı (meskenler için 41.2, ticarethaneler için 41.5, sanayi için 36.2 kuruş) üzerinden hesaplandığında 2.9 milyar TL’yi aşmış durumda.

Hedef tasarruftu

Kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle vatandaşlar, gece karanlığında iş için yola çıkmak durumunda kalırken, gelen şikâyetlerle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Yaz saati uygulaması ile ciddi tasarruf sağlayacağız. Mesai ve eğitim saatlerinde karanlık süre azalacak” demişti.

Üstelik yaz saati ısrarının enerji faturası elektrik ile de sınırlı değil. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tarafından yayımlanan son aylık rapora göre, Türkiye’nin doğalgaz tüketimi de bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.2 artışla 6.4 milyar metreküpe ulaştı. Türkiye bu rakam aylık bazda doğalgaz tüketiminde tüm zamanların tüketim rekorunu da kırmış oldu.

EMO: İsraf getirdi

Hükümetin kalıcı yaz saati uygulaması ısrarının yol açtığı tabloyu değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, “Zamanında uyarmıştık. Israrla söyledik. Bu son verilerle haklı olduğumuz ortaya çıktı. Kalıcı yaz saati uygulaması tasarruf değil, israf getirdi” dedi. Mart ayı için açıklanan elektrik tüketim verilerinin kendilerini teyit ettiğine dikkat çeken Yeşil, “Karar, hiçbir bilimsel veriye dayanmıyordu. Arabistan ile 1 saat uyumu sağlamak için tamamen ideolojik olarak yapılmıştı” diye konuştu.
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