Samanyolu Haber /Gündem / Trump'a büyük darbe /25 Mart 2017 00:17

Trump'a büyük darbe

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Barack Obama'nın yürürlüğe koyduğu ‘Obamacare' adlı sağlık sigorta sistemini kaldırarak yerine Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası'nı (AHCA) koymayı öngören tasarı bugün de ertelendi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık sigortası yasa tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi

 ABD Temsilciler Meclisi'nde Perşembe günü görüşülmesi ve oylamaya sunulması beklenen tasarı dün de Cumhuriyetçi Partililer tarafından ertelenmişti.

Cumhuriyetçi Partililerin, ‘Obamacare' yerine ‘AHCA'yı yürürlüğe sokacak oylamada, oy çokluğunu sağlayamayacakları endişesi nedeniyle ikinci kez erteleme yoluna gittikleri belirtildi.

Trump yönetimi için büyük önem taşıyan tasarının, 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisinden geçebilmesi için en az 216 "evet" oyu gerekiyor.
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