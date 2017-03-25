Trump'a büyük darbe

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık sigortası yasa tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi







ABD Temsilciler Meclisi'nde Perşembe günü görüşülmesi ve oylamaya sunulması beklenen tasarı dün de Cumhuriyetçi Partililer tarafından ertelenmişti.





Cumhuriyetçi Partililerin, ‘Obamacare' yerine ‘AHCA'yı yürürlüğe sokacak oylamada, oy çokluğunu sağlayamayacakları endişesi nedeniyle ikinci kez erteleme yoluna gittikleri belirtildi.





Trump yönetimi için büyük önem taşıyan tasarının, 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisinden geçebilmesi için en az 216 "evet" oyu gerekiyor.