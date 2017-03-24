Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Suudi Arabistan'a şok dava /24 Mart 2017 23:18

ABD'den Suudi Arabistan'a şok dava

ABD Kongresi'nin geçen yıl aldığı kararın ardından, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ile Amerikalı sigorta şirketleri, El Kaide'ye destek verdikleri iddiasıyla Suudi Arabistan ve bazı Suudi vakıflarına tazminat davası açtı.

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ABD'den Suudi Arabistan'a dava şoku

Başkan Barack Obama'nın vetosuna rağmen, ABD Kongresi geçen yıl Suudi Arabistan ve yabancı şahısların 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutulmalarının önünü açan yasayı kabul etmişti. Daha önce Suudi Arabistan aleyhine dava açan ancak sonuç alamayan mağdur aileleri ve Amerikalı sigorta şirketleri, bu kararın ardından tekrar harekete geçerek New York'ta yeniden dava açmaya başladı. 

Hafta başında yaklaşık 800 mağdur adına açılan davaların ardından, bugün de Amerikalı sigorta şirketleri Suudi Arabistan ve El Kaide'ye para aktardıklarını iddia ettikleri bazı Suudi vakıflar aleyhine Manhattan Federal Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Ailelerin avukatları ve sigorta şirketleri Suudi Arabistan ve söz konusu vakıfların El Kaide'ye finansal destek verdiğini iddia ederken, Suudi Arabistan bu iddiaları reddediyor. 

DAVALARIN FİNANSAL VE SİYASİ RİSKİ

Uzmanlar, söz konusu davaların ABD finansal piyasalarına ve New York borsasına zarar verebileceğine dikkati çekiyor. Dünyanın en büyük enerji firması olan Suudi milli petrol şirketi Aramco'nun gelecek sene halka ilk arzının (IPO) gerçekleşeceğine işaret eden uzmanlar, Suudi Arabistan hükümetinin Aramco'nun IPO'su için New York borsası yerine Londra, Hong Kong ve Tokyo borsalarına yönelebileceğini vurguluyor. Suudi Arabistan'ın halka arzından sonra firmanın piyasa değerinin 2 trilyon dolar olması beklenirken, piyasa değeri yaklaşık 740 milyar dolar olan dünyanın en büyük şirketi Apple'ı üçe katlayacağı tahmin ediliyor. 

Öte yandan, ABD'nin uzun yıllardır Ortadoğu'daki yakın müttefiki Suudi Arabistan'a karşı açılan davaların iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemesi bekleniyor. 
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