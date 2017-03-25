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Fransa'da terör saldırısı
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Fransa'da terör saldırısı
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25 Mart 2017 01:42
Fransa'da terör saldırısı
Fransa'nın Lille şehrinde bir metro istasyonunun dışında ateş açıldı.
SHABER3.COM
Porte d’Arras metro istasyonunda gerçekleşen olayda, aralarında 14 yaşında bir çocuğun da olduğu en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
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