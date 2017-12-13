Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Özkan'dan MİT'le ilgili çarpıcı iddia /13 Aralık 2017 09:36

CHP'li Özkan'dan MİT'le ilgili çarpıcı iddia

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Güvenlik-İstihbarat Komisyonu üyesi Tuncay Özkan, Meclis kürsüsünden önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Özkan, PKK’ya operasyon yapmak isteyen MİT’ten 4 Daire Başkanı’nın terör örgütü tarafından rehin alındığını ve halen de örgütün elinde “esir” olduklarını söyledi.

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Meclis’te görüşülen MİT’in 2018 bütçesiyle ilgili söz alan CHP’li Özkan, TBMM çatısı altında Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu kurulmasına rağmen MİT Müsteşarı’nın Meclise bilgi vermeye gelmediğini söyledi.

KHK ile MİT’e bir yabancı ülke ile vatandaş takası yapma yetkisinin verildiğini hatırlatan Özkan, PKK’nın elinde olduğunu iddia ettiği MİT mensubu ile ilgili şunları söyledi:

“Abdullah Öcalan’ı getiren MİT, 16 yıl sonra 4 daire başkanını terör örgütüne kaptırdı. Bunlar nasıl ele geçirildi. MİT hangi amaçla, hangi operasyona girdi öğrenmek istiyoruz. MİT hangi yanlışı yaptı da bu durumdadır. Takas yetkisi neden verildi? PKK’nın elinde olan daire başkanları için mi? Bu konu susularak, örtbas edilecek bir konu değildir. Sağlık Bakanlığı’nda yaşanan musibet (bir cemaatin kadrolaşmasını kast ediyor) MİT’te de yaşanıyorsa vah geldi devletin başına.”
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