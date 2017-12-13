CHP'li Özkan'dan MİT'le ilgili çarpıcı iddia

Meclis’te görüşülen MİT’in 2018 bütçesiyle ilgili söz alan CHP’li Özkan, TBMM çatısı altında Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu kurulmasına rağmen MİT Müsteşarı’nın Meclise bilgi vermeye gelmediğini söyledi.







KHK ile MİT’e bir yabancı ülke ile vatandaş takası yapma yetkisinin verildiğini hatırlatan Özkan, PKK’nın elinde olduğunu iddia ettiği MİT mensubu ile ilgili şunları söyledi:







“Abdullah Öcalan’ı getiren MİT, 16 yıl sonra 4 daire başkanını terör örgütüne kaptırdı. Bunlar nasıl ele geçirildi. MİT hangi amaçla, hangi operasyona girdi öğrenmek istiyoruz. MİT hangi yanlışı yaptı da bu durumdadır. Takas yetkisi neden verildi? PKK’nın elinde olan daire başkanları için mi? Bu konu susularak, örtbas edilecek bir konu değildir. Sağlık Bakanlığı’nda yaşanan musibet (bir cemaatin kadrolaşmasını kast ediyor) MİT’te de yaşanıyorsa vah geldi devletin başına.”