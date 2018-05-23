Trump ve Kim Jong-un zirvesi 'büyük ihtimalle' ertelenebilir





Trump, tarihi zirvenin gerçekleşebilmesi için Kuzey Kore tarafının bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini de söyledi.





ABD Başkanı, Kuzey'e görüşme için hangi şartların sunulduğunu açıklamadı. Bu yöndeki soruya ise, "nükleer silahsızlanma kesinlikle gerçekleşmeli" yanıtını verdi.





Trump bu açıklamaları Güney Kore lideri Moon Jae-in ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında yaptı.





Tehlikeye giren zirve ile ilgili Kuzey Kore'den de, "eğer ABD tek taraflı silahsızlanmada ısrar ederse görüşmenin iptal edileceği" açıklaması geldi.





Trump - Kim Jong-un görüşmesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyordu.





Kuzey Kore'nin Mayıs ayı içinde ABD ve Güney Koreli bağımsız gözlemcilerin de katılımıyla bir nükleer deneme tesisini "iyi niyet adımı olarak" kapatacağını ilan etmişti.





Trump tam olarak ne söyledi?

Trump, Güney Kore lideri ile bir araya geldiği toplantı sırasında gazetecilere, "ne olacağını göreceğiz" dedi ve şunları kaydetti:





"Bizim kesin bazı şartlarımız var ve sanırım bunları elde edeceğiz ama elde edemezsek görüşme de olmaz.





"Anlaşmalar çok belirsiz olabilir. Bazen "kesin" dediğimiz görüşmeler, gerçekleşmezler. Asla gerçekleşme ihtimali olmayan görüşmelerin ise yapıldığı olmuştur. Hem de son derece kolayca"