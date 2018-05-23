Samanyolu Haber /Gündem / Trump ve Kim Jong-un zirvesi 'büyük ihtimalle' ertelenebilir /23 Mayıs 2018 09:06

Trump ve Kim Jong-un zirvesi 'büyük ihtimalle' ertelenebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gelecek ay gerçekleşmesi planlanan görüşmenin "büyük ihtimalle" ertelenebileceğini açıkladı.

SHABER3.COM


Trump, tarihi zirvenin gerçekleşebilmesi için Kuzey Kore tarafının bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini de söyledi.

ABD Başkanı, Kuzey'e görüşme için hangi şartların sunulduğunu açıklamadı. Bu yöndeki soruya ise, "nükleer silahsızlanma kesinlikle gerçekleşmeli" yanıtını verdi.

Trump bu açıklamaları Güney Kore lideri Moon Jae-in ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında yaptı.

Tehlikeye giren zirve ile ilgili Kuzey Kore'den de, "eğer ABD tek taraflı silahsızlanmada ısrar ederse görüşmenin iptal edileceği" açıklaması geldi.

Trump - Kim Jong-un görüşmesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyordu.

Kuzey Kore'nin Mayıs ayı içinde ABD ve Güney Koreli bağımsız gözlemcilerin de katılımıyla bir nükleer deneme tesisini "iyi niyet adımı olarak" kapatacağını ilan etmişti.

Trump tam olarak ne söyledi?
Trump, Güney Kore lideri ile bir araya geldiği toplantı sırasında gazetecilere, "ne olacağını göreceğiz" dedi ve şunları kaydetti:

"Bizim kesin bazı şartlarımız var ve sanırım bunları elde edeceğiz ama elde edemezsek görüşme de olmaz.

"Anlaşmalar çok belirsiz olabilir. Bazen "kesin" dediğimiz görüşmeler, gerçekleşmezler. Asla gerçekleşme ihtimali olmayan görüşmelerin ise yapıldığı olmuştur. Hem de son derece kolayca"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump ve Kim Jong-un zirvesi 'büyük ihtimalle' ertelenebilir Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:08:22