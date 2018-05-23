Çocuklara zorla yemek yedirmeyin





Çağın en büyük sorunlarından biri haline gelen obezite, en az kanser kadar tehlikeli ve öldürücü. Çocukluk çağında yapılan hatalar, kişinin bütün kilo dengesini alt üst ettiğini söyleyen Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tolga Müftüoğlu, “Çocuklarımızı yoğun karbonhidratlı ve yağlı yemeklerle beslemek, hazır gıdaları sıkça tüketmek, hamburger, pizza gibi besinleri çocuklara alıştırmak diğer belirgin ve sıkça yapılan beslenme hatalarıdır. Ebeveynler yemek sofralarında sebze tüketmeli ve çocuklarını bu gıdalara alıştırmalıdır. Evde asla çikolata, şeker, cips gibi zararlı gıdalar bulundurulmamalıdır, unutulmamalıdır ki hiçbir çocuğun bu tip atıştırmalıklara ihtiyacı yoktur” diyerek obezite hakkında sorulara cevap verdi.





Obeziteye sebep olan faktörler neler?





Obeziteye artık hastalık diyoruz, çünkü Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 1997 yılında yaptığı açıklama ile obezitenin bir hastalık olduğunu bütün dünyaya ilân etti. Obeziteye sebep olan 2 ana unsur vardır. Birincisi, ihtiyacımızdan fazla gıda tüketip fazla kalori almak ve ikincisi ise az hareket ederek aldığımız kalorinin vücudumuzda yağ olarak depolanmasına sebep olmak. Özetle, çok yiyip az hareket ettiğimizde obeziteye zemin hazırlıyoruz.





Çocuklarda obezite ne kadar yaygın?





Maalesef, artık obezite çocukluk çağına indi. Bu yüzden çağın hastalığı haline geldi ve her yıl giderek artıyor. Yapılan araştırmalara göre 2030’lu yıllarda obezite toplumun yüzde 40’ına yayılacak bunun en büyük sebebi ise çocukluk çağı obezitesidir. Çocuklarımız televizyon ve bilgisayar bağımlısı olmuş, en yakındaki okullara bile servisle gidiyor. Ayrıca okul kantinlerine kadar inen ve bütün televizyon ekranlarını kaplayan yüksek kalorili çikolata, bisküvi şeker ve meyve suları ihtiva ettiği yüksek kalori dolayısıyla çocuk sağlığını tehdit ediyor. Şunu bilmeliyiz ki, hareket ve metabolizmalarının en yüksek seviyede olduğu çocukluk çağında obez olan kişilerin, ileriki yaşlarında bu fazla kiloları verme ihtimali çok düşüktür.





Türkiye’de ne kadar obez var?





Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı araştırmaya göre, nüfusun yüzde 20’si, yani her 5 kişiden biri obez. Bu oran kadınlar için yüzde 25, erkekler için yüzde 15’dir. Bu obezite oranları alarm veriyor. Ülkemiz her geçen gün artarak obezleşiyor.