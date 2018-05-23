AKP sessiz sedasız dolar satın kampanyası başlattı.. İlk uyan İstanbul Borsası oldu...

Borsadan yapılan açıklamada, ekonomik göstergelerin mevcut döviz kurlarına yeterince yansımadığı ve TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin Nisan ayında 81.71 ile veri tarihinin en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekilerek, "Tüm sektör ve şirket mali tablolarında kurun bu seviyelere çıkmasını gerektirecek ekonomik bir verinin bulunmadığı dikkate alınarak, Türk Lirasına olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrilmiştir" denildi.

Ayrıca Borsa İstanbul, "Şirketlerimize orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasamızda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmeleri tavsiye ediyoruz" dedi.





Ayrıca Borsa İstanbul'un açıklamasında, "Seçim öncesi ülke ekonomisinin olumsuz gösterilmesine yönelik spekülatif yaklaşımların, mevcut ekonomik göstergelerle desteklenmediği görülmekte olup Borsa İstanbul Grubu olarak ekonomimize ve Türk Lirasına olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz" denildi.