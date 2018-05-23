Samanyolu Haber /Gündem / AKP sessiz sedasız dolar satın kampanyası başlattı.. İlk uyan İstanbul Borsası oldu... /23 Mayıs 2018 09:12

AKP sessiz sedasız dolar satın kampanyası başlattı.. İlk uyan İstanbul Borsası oldu...

Borsa İstanbul (BİST) kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını TL'ye çevirdi. BİST'in konuya dair açıklamasında "Türk Lirası'na olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz" ifadesi yer aldı.

SHABER3.COM

Business HT'nin aktardığına göre, Borsa İstanbul, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını Türk Lirasına çevirdi. Bununla birlikte borsa, Türk şirketlere spot piyasadan döviz almak yerine Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nı kullanmalarını önerdi.

Borsadan yapılan açıklamada, ekonomik göstergelerin mevcut döviz kurlarına yeterince yansımadığı ve TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin Nisan ayında 81.71 ile veri tarihinin en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekilerek, "Tüm sektör ve şirket mali tablolarında kurun bu seviyelere çıkmasını gerektirecek ekonomik bir verinin bulunmadığı dikkate alınarak, Türk Lirasına olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrilmiştir" denildi.
Ayrıca Borsa İstanbul, "Şirketlerimize orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasamızda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmeleri tavsiye ediyoruz" dedi.

Ayrıca Borsa İstanbul'un açıklamasında, "Seçim öncesi ülke ekonomisinin olumsuz gösterilmesine yönelik spekülatif yaklaşımların, mevcut ekonomik göstergelerle desteklenmediği görülmekte olup Borsa İstanbul Grubu olarak ekonomimize ve Türk Lirasına olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP sessiz sedasız dolar satın kampanyası başlattı..... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:08:08