Trump: Tutuklu Papazı serbest bırakıp ABD'ye geri gönderin

Beyaz Saray’dan yapılan resmi açıklamada Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’de geçen Sonbahar’dan beri tutuklu bulunan Papaz Andrew Brunson’ın tutukluluğunu bitirmesini söylerken bunun yanısıra Türk Hükümetinden ”hızlıca Papazı ABD’ye geri vermesini istedi” yazması dikkat çekti.





Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada mahkeme tarafından tutuklanmış olan papazın tutukluluğunun bitirilmesinin Türk hükümetinden talep edilmesi de Türkiye’de hukuk olmadığı ve mahkemelerin Türk hükümetinin emrinde olduğunu Beyaz Saray’ın resmi olarak ilan ettiği görülüyor.





Açıklamada ayrıca Erdoğan ile Trump’ın iki ülkenin ”derin ve çeşitli ilişkilerini daha güçlendirmeyi” konuştuklarını yazdı. Trump, ABD’nin NATO müttefiği olan ”Türkiye’nin güvenliğine olan bağlılığını tekrar ettiği ve her türlü terörizme karşı birlikte karşı koymayı” konuştuklarını vurguladı.





4 cümlelik açıklamanın bir cümlesinin Papaz Brunson’ın tutukluğuna ”süratle” son verilmesini ve onu ”geri vermesini” ”talep ettiğini” yazması oldukça dikkat çekici ve diplomatik nezaket kurallarını biraz da aşar göründü.





Washington Hattı