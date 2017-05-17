Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı /17 Mayıs 2017 08:07

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Washington’da Türk Büyükelçiliği Konutu önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto eden gruba Erdoğan’ın korumaları saldırdı

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Olaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuta gelmeden önce başladı, Erdoğan’ın gelmesiyle daha da alevlendi.

Cumhurbaşkanı gelmeden önce konutun karşı kaldırımında toplanan ve ellerinde “Demirtaş’a özgürlük” pankartı taşıyan bir grup Erdoğan aleyhine sloganlar atmaya başladı.

Bunun üzerine ellerinde Türk bayraklarıyla konutun önünde bulunan grup da protestocu grup arasında söz düellosu yaşandı.

Bir süre sonra söz düellosu kavgaya dönüştü. Kavgaya Erdoğan’ın koruma ekibi dahil oldu.

Bir ara Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç konutun önüne gelerek polislerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuta gelmesiyle kavga büyüdü.

İlk arbede atlatıldıktan bir sonra kavgaya Erdoğan’ın yakın koruma ekibi de katıldı.Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Bazı korumalar yerde yatan göztericileri tekmelediler . Washington polisi olayları önlemek için bir hayli zorlandı. Polis, kavgaya karışan korumalara karşı da cop kullandı.

Hareketli anların ardından ek emniyet kuvvetleri bölgeye geldi ve olaylar yatıştı. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis Büyükelçilik Resmi Konutu’nun bulunduğu Sheridan Meydanı’na giriş çıkışları kapadı.
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