Büyük skandal! Tercüman Erdoğan'ı sansürledi





Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımı yapacağının açıklamasının ardından merakla beklenen Trump-Erdoğan görüşmesi Beyaz Saray'da gerçekleşti.





Görüşme öncesi Erdoğan ile Trump, gazetecilere birlikte poz verdi. Trump ilk açıklamasında, 'Erdoğan ile uzun ve zorlu bir görüşmemiz olacak' dedi.





Kısa süren ikili toplantının ardından iki lider birlikte basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ardından iki ülke heyetleri bir görüşme gerçekleştirdi ve 2 saat süren zirvenin ardından Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrıldı.













Basın toplantısında Trump’ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde oldu:







– Türkiye ve ABD, on yıllardır büyük müttefikler. Soğuk Savaş’ta Türkiye, Sovyetler Birliği’nin genişlemesini engelledi. Türkiye’nin Kore Savaşı boyunca gösterdikleri büyük cesaret hala hafızalarımızda.

– Kore´deki savaştaki cesaretleri, bizim askerlerimizin unutmadığı şeylerdendir. McCarty, Türk askerlerinin şerefini ve cesaretini takdir etmişti ve dünyanın en iyi askerlerden olduğunu söylemişti.

– Türkiye´yi terör örgütü ile olan mücadelede destekliyoruz. Türkiye´nin liderliğinden de mutluyuz ve Türkiye´nin çabalarını da memnuniyetle karşılıyoruz.

– Türk halkı son yıllarda korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Biz de bu saldırılara karşı Türkiye’ye destek olduk ve başsağlığı dileklerimizi ilettik. IŞİD ve PKK terör örgütlerine karşı Türkiye’ye destek veriyoruz.

– Türkiye ile ilişkimizi hiç kimse yenemeyecektir.

– Türkiye’nin Suriye’deki çabalarına destek veriyoruz. Suriye’de şiddetin azaltılması için çabalıyoruz.

– Erdoğan ile ticareti geliştirmek için görüştük. İki ülke arasındaki ilişkileri bu yönde geliştirebiliriz.

– Silah siparişi vermiştik ve bunun gelmesini bekliyoruz.





ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI





– Öncelikle ABD Başkanı Sayın Trump’a ve ekibine şahsım ve heyetime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bir kez daha huzurlarınızda, Sayın Trump’ı seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Az önce ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Köklü geçmişe dayanan ve stratejik ortaklıkları ele aldık.





– Türkiye ile ABD arasındaki bağlar demokratik ve müşterek bağlar arasında gerçekleşmiştir. Aramızdaki ilişkileri güçlü tutmamız, küresel barış için önemlidir. Bölgemizin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde iki ülkenin göstereceği işbirliği her zamankinden daha önemlidir.

– Esasen, ABD, BM ve NATO gibi kilit kurumlar ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte bu platformlar başta olmak üzere diyaloğu artırmanın çabasındayız. Doğrusu ben bu ziyaretimizi tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum.





TERCÜMAN ERDOĞAN'I SANSÜRLEDİ





– Gerek ikili görüşmemiz, gerek heyetler arası görüşmemizin geleceğimize yönelik daha büyük kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. DEAŞ başta olmak üzere bölgemizdeki tüm terör örgütlerine müşterek bir tavır koymamız çok önemlidir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmamakta kararlıyız. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yok. Özellikle YPG-PYD terör örgütlerinin muhatap alınması, uluslararası mutabakata uygun değildir. Suriye, Irak, Yemen’deki durumu kaosa çevirmek istenler elbet kaybedecektir.





Ancak Tercüman Erdoğan'ın YGP için kullandığı 'terör örgütü' ifadesini çevirmedi.





HEYETLER ARASI GÖRÜŞME SONA ERDİ







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikili görüşmenin ardından gerçekleştirilen heyetlerarası görüşme sona erdi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki liderin yaklaşık 20 dakika süren ikili görüşmenin ardından yapılan ortak açıklama sonrası heyetlerarası görüşmeye geçildi. Heyetlerarası görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.







Rusya’ya bazı bilgileri verdiği iddiasıyla zor bir gün geçiren Trump, başka soru almadan basın toplantısını sonlandırdı.













Görüşmede Türk tarafının heyetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Savunma Bakanı Fikri Işık, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu katıldı. ABD tarafında da Trump’ın yanında Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Türk yetkililerin diğer mevkidaşları yer aldı.









